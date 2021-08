Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava in concerto a San Felice Circeo

Indirizzo non disponibile

Evento d’eccezione per la rassegna estiva Mediterranea - la civiltà blu a San Felice Circeo: domenica 22 agosto sul palco saliranno Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava per uno straordinario spettacolo musicale.

Dalla loro amicizia che le ha portate a collaborare più volte in questi anni è nato, infatti, “Cantautrici”, un progetto speciale che coniuga la canzone d’autore italiana con i ritmi del sud e il mondo del jazz. Rossana Casale, Grazia Di Michele, Mariella Nava: tre donne, tre mondi musicali, tre voci, tre storie artistiche differenti e nobili, tre anime, accomunate da un invidiabile orgoglio femminile, da oltre trent’anni hanno affermato una musica d’autore lontana dai condizionamenti culturali dominanti e da quelli commerciali, dedicandosi a un percorso artistico libero e sincero, fatto di espressione pura e sperimentazione.

Il concerto, aperto dalla cantautrice Claudia Megrè, è in programma alle 21.30 di domenica 22 agosto nella splendida cornice di Vigna La Corte a San Felice Circeo. L’ingresso è libero fino al raggiungimento della capienza massima consentita. L’evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook e sul sito di Amor per Circeo https://amorpercirceo.com e sul sito https://micromegas.com.