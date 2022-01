I ruderi del castello di Collemezzo: escursione alla scoperta dei paesaggi lepini

€ 15.00 per i tesserati

In programma per domenica 23 gennaio c’è una bella escursione guidata organizzata dall’Associazione Itinarrando alla scoperta delle nostre montagne tra natura e storia: I ruderi del castello di Collemezzo, storie di pietre narranti e paesaggi lepini.

Una guida autorizzata accompagnerà i partecipanti partendo dalla località Ospedaletto di Norma, attraversando un bosco di querce dove si può ammirare il Cerro Monumentale. Si proseguirà per gli altipiani di Collemezzo dove si trovano i due laghetti “Jo Volubro” e il pantano Camenardo. Proprio in questa zona parte la mulattiera che porta alle rovine del Castello di Collemezzo, risalente al XII secolo e posto a controllo delle vie di comunicazione tra la palude pontina e le vallate interne di Carpineto e Montelanico. Visitate le rovine, si tornerà indietro per lo stesso percorso.

Una escursione dal percorso mediamente impegnativo di circa 14 km alla quale sono ammessi anche i ragazzi dai 12 anni in su (se abituati a camminare) e i cani che rispondono bene ai comandi del padrone. Ai partecipanti si consiglia di indossare un un abbigliamento consono (scarpe da trekking, pantaloni lunghi caldi, vestiario a strati, giacca antipioggia/antivento), attrezzatura utile (bastoncini telescopici, zaino, almeno una bottiglia da 1 litro e ½ , thermos o borraccia, torcia) e pranzo al sacco (cibi leggeri) e snack (frutta secca, frutta, barrette).

La partenza è prevista per domenica 23 gennaio alle 8.30 da Norma, la guida di riferimento sarà Barbara Cucuzzo (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE).

Per conoscere le modalità di partecipazione ed effettuare una prenotazione è necessario inviare un sms o un messaggio Whatsapp al numero 38076518 94.