A Ventotene la XX edizione del festival Rumori nell’isola

Giunge a un traguardo importante il festival Rumori nell’Isola che in ben 20 edizioni ha portato a Ventotene musica di qualità, emozioni e momenti indimenticabili.

All’interno della programmazione estiva degli eventi il festival è organizzato dall’Associazione Rumori nell’Isola con il patrocinio del Comune di Ventotene e il sostegno di tante attività locali.

Anche quest’anno nella suggestiva piazza Chiesa suoneranno note di vari generi musicali e allieteranno i turisti che si godono l’isola in un momento dell’anno in cui non c’è folla e il clima è ancora ottimo.

Tre appuntamenti dal 2 al 4 settembre con inizio alle ore 22.00 che vedranno protagonisti i Timba Cuban Quartet, Scarpato Reunion e i Booganfunk.

La foto della scorsa edizione è tratta dalla pagina Facebook di Rumori nell'isola

Il programma del festival

venerdì 2 settembre

Ore 22.00 - Piazza Chiesa

TIMBA CUBAN QUARTET

Paolo lurich (Piano), Tiberio Ripa (Baby Bass), Valter Paiola (Timbales, percussione), Josè Ramon Caraballo Armas (Congas, bongo, tromba)

sabato 3 settembre

Ore 22.00 - Piazza Chiesa

SCARPATO REUNION

Giulio Scarpato (Contrabbasso), Andrea Nunzi (Batteria), Karim Blal (Piano)

domenica 4 settembre

Ore 22.00 - Piazza Chiesa

BOOGANGFUNK

Franz Damiani (Sax baritono e alto e percussioni), Fabio Conti (Chitarra), Mauro Pacini (Organo Hammond), Armando Croce (Batteria), Giorgio Calderan (Basso)

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...