Sabaudia Frame, l’esposizione alla Galleria Papier

Nuovo appuntamento alla Galleria Papier di Sabaudia con la mostra Sabaudia Frame a cura di Roberto Carfagna.

In esposizione una serie di rielaborazioni grafiche di alcune vedute della città, un lavoro giocoso che accende di colori e creatività foto d’epoca e anche più recenti, in una rilettura che proietta in un universo quasi fumettistico e misterioso le severe architetture razionaliste creando così una sorta di passato futuribile.

Una mostra che tenta di suscitare stupore nell’osservatore, che pur riconoscendo la città la vede in una veste nuova e colorata che permette di riflettere ulteriormente sull’oggi e sul passato.

All’interno della mostra si potrà osservare anche un’anticipazione della collezione Sabaudia Collage, collage inediti altrettanto ricchi di elementi grafici e cromatismi.

Nel rispetto delle direttive anti COVID non si terrà una inaugurazione della mostra, che sarà comunque fruibile in sicurezza da sabato 5 dicembre a lunedì 31 gennaio 2021, tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30.