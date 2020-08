“Sabaudia Music Village” per il fine settimana di Ferragosto

Fine settimana di Ferragosto all’insegna della musica nella città delle dune con il “Sabaudia Music Village”. Tre le serate in programma in piazza del Comune con inizio alle 22.

Proprio nel cuore della città ai piedi della monumentale Torre Civica comunale, verrà allestita l'arena spettacoli, con il grande palco che ospiterà un palinsesto per tutti i gusti musicali e per tutte le fasce d’età, con artisti di livello nazionale ed internazionale. Tre fantastiche serate omaggio al grande pop-rock con le migliori Tribute band di fama internazionale degli U2 e degli Aerosmith, oltre a tanta tanta disco-music degli anni 70/80 con gli originali Fichissimi.

La rassegna rientra nell’ambito del calendario di eventi promosso dal Comune di Sabaudia per quest’estate. Il “Sabaudia Music Village” si svolgerà nel pieno rispetto del protocollo per il contenimento Covid. “L’accesso all’area designata per gli spettacoli sarà gratuito ma occorrerà registrarsi in loco per prenotare il proprio posto a sedere, direttamente la sera dell’evento - spiegano gli organizzatori della Youeventlive -. Sarà possibile accettare spettatori fino ad esaurimento dei posti disponibili”.

Il programma

VENERDÌ 14 (ore 22:00): ACTHUNG BABIES

La prima tribute band al mondo degli U2, famosa tra i veri fans di Bono & Co. quasi quanto la stessa band che hanno deciso di omaggiare! Con oltre 25 anni di storia e più 1600 concerti in tutta Europa, gli Achtung Babies sono stati fonte di ispirazione per decine di altre Tribute band dei quattro di Dublino.

SABATO 15 (ore 22:00): BIG ONES

Tribute band italiana ma di riconosciuto livello europeo, talmente perfetta nel riprodurre suoni e atmosfere dei mitici Aerosmith che risulta difficile trovare le differenze rispetto all’originale. Grazie anche ad un leader carismatico dalla sbalorditiva somiglianza con Steven Tyler, questa band in costante ascesa riesce sempre a catturare l'attenzione, non solo dei fans degli aerosmith, ma di tutti gli amanti della musica di qualità.

DOMENICA 16 (ore 22:00): I FICHISSIMI

Un fedele e trascinante omaggio alla disco music degli anni 70/80, che ne ricrea ad arte le atmosfere attraverso una movimentata e spettacolare performances a colpi di raffinati cambi di scena, costumi e parrucche fedeli ad ogni decennio, studiati per esaltare il ricco repertorio.