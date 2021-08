Sabaudia Rock: tre giorni di musica nella città delle dune

Proseguono serrati i tantissimi appuntamenti della rassegna estiva di Sabaudia: Un Mare di Eventi, il prossimo fine settimana la piazza principale della città delle dune sarà accesa dal rock dei Litfiba, Bon Jovi, Guns n’ Roses e degli AC DC.

Tre serate, da venerdì 27 a domenica 29 agosto, per il Sabaudia Rock organizzato da You Marketing con il patrocinio del Comune di Sabaudia. Sul palco posto in piazza del Comune, si alterneranno gruppi che interpretano i più grandi successi di band che hanno fatto la storia del rock e hard rock italiano e mondiale.

Si parte venerdì 27 agosto con i Santiago, Litfiba Tribute Band. Il progetto “Santiago” prende forma nel lontano 2001 da un'idea del frontman Ivan Casale, riprendendo il titolo di una vecchia canzone del gruppo di Piero Pelù e Ghigo Renzulli. Nel giro di poco, e grazie all’intensa attività live, i fiorentini Santiago sono annoverati tra le migliori tribute band dei Litfiba.

Sabato 28 agosto saliranno sul palco di piazza del Comune i Revolution, Bon Jovi & Guns N’ Roses Tribute. Nati da una costola dei Dream Company, divenuto ormai uno dei tributi ai Bon Jovi più apprezzato d'Europa ed in occasione della storica reunion dei Guns N' Roses, nascono i Revolution. La versatilità della voce e l'attitudine glam/rock da palco di Giulio Garghentini insieme alla somiglianza a Slash di Simone Veneri, la seconda chitarra Ale Calestani, un vero e proprio “die hard” fan dei Guns e la sezione ritmica composta da Davide Colombi alla batteria e Stefano Scola al basso garantiranno un grande show.

La rassegna si concluderà domenica 29 agosto con i Black Ice, tribute band degli AC DC. I BlackIce nascono dalle ceneri della tribute band Ac/Dc Big Gun con all'attivo 11 anni di esperienza live nazionale ed europea. La band presenta uno spettacolo trainante che ripercorre le storiche tappe discografiche del gruppo australiano La band propone una performance tra le più fedeli a quello che è ed è stato il "fenomeno Hard Rock 70 AC/DC".

L’appuntamento

È dunque dal 27 al 29 agosto alle ore 21.00 in piazza del Comune a Sabaudia. L’ingresso è gratuito ma contingentato e consentito soltanto ai possessori di green pass.

