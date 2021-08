Sabaudia Studios 2021: otto serate di cinema nella città delle dune

Da sempre Sabaudia ha avuto un rapporto molto stretto col Cinema, ha accolto i suoi protagonisti, è stata sfondo di tanti film e ancora oggi celebra la settima arte con Sabaudia Studios 2021, il Festival del Cinema Italiano, organizzato da You Marketing.

Dal 6 al 13 agosto per ben otto serate la piazza principale di Sabaudia ospiterà le proiezioni dell’ultima stagione cinematografica, amarcord, retrospettive e tanti ospiti d’eccezione per far evadere e sognare il pubblico in un’autentica arena del cinema e dello spettacolo.

Ogni sera prima di ciascuna proiezione, l’attrice Tosca D’Aquino, Flora Canto, conduttrice e attrice, affiancate da Gian Luca Campagna condurranno un talk show intervistando registi, attori e sceneggiatori. Scopriremo insieme a loro aneddoti e curiosità di ciò che è accaduto sul set e durante la lavorazione dei vari film del festival, e inoltre sarà assegnato il “Premio Duna D’Oro - Città di Sabaudia” ad attori, registi, produttori che nel corso dell’anno o della loro carriera si siano distinti a livello nazionale.

Grande protagonista anche il Cinema del passato con l’omaggio al compianto Gigi Proietti, e uno speciale dedicato al regista e sceneggiatore Paolo Genovese in occasione dei dieci anni dall’uscita del film Immaturi, che nel 2011 ha ricevuto ben sei nomination tra David di Donatello e Nastro d’argento. In questa occasione sarà presente Genovese stesso e saranno proiettati sia il film Immaturi che il più recente Tutta Colpa di Freud.

L’appuntamento

È dunque dal 6 al 13 agosto in piazza del Comune a Sabaudia a partire dalle 21.00. L’ingresso è gratuito ma fino a esaurimento posti, la manifestazione si svolgerà nel più stretto rispetto delle norme anti COVID-19 attualmente vigenti.

Il programma del festival:

venerdì 6 agosto

GENITORI VS INFLUENCER, anno 2021, regia: Michela Andreozzi.

sabato 7 agosto

ADDIO AL NUBILATO, anno 2020, regia: Francesco Apolloni.

domenica 8 agosto

ODIO L’ESTATE, gennaio 2020, regia: Massimo Venier.

lunedì 9 agosto

SCHOOL OF MAFIA, uscito il 24 giugno 2021, regia: Alessandro Pondi.

martedì 10 agosto

RETROSPETTIVA dedicata a Paolo Genovese, regista e sceneggiatore.

Proiezione di TUTTA COLPA DI FREUD, anno 2014, regia: Paolo Genovese.

mercoledì 11 agosto

SERATA OMAGGIO A GIGI PROIETTI

FEBBRE DA CAVALLO – LA MANDRAKATA, anno 2002, regia: Carlo Vanzina.

giovedì 12 agosto

DIVORZIO A LAS VEGAS, anno 2020, regia: Umberto Carteni.

venerdì 13 agosto

OSTAGGI, anno 2021, regia: Eleonora Ivone.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...