Al MUG di Latina l’installazione Sacrificio

Si avvicina la Giornata Internazionale della Donna e molte sono le iniziative per celebrarla, soprattutto per ricordare una piaga che purtroppo è sempre all’ordine del giorno: la violenza sulle donne.

Al MUG di Latina arriva Sacrificio una installazione audiovisiva della regista Patrizia Santangeli per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema importante.

In particolare, Sacrificio riflette sulla violenza psicologica, quella più difficile da riconoscere ma che affligge moltissime donne ogni giorno. Una installazione audiovisiva itinerante che prevede una proiezione di circa 40 minuti nella quale compare l’immagine di una donna che “racconta” con il suo silenzio la violenza subita e tre storie sonore, senza immagini.

L’autrice ha inoltre realizzato un sito in podcast per ascoltare le testimonianze di donne che raccontano la loro storia di violenza.

Il tema dell’ascolto infatti è per Patrizia Santangeli fondamentale: l’ascolto attivo può essere d’aiuto alle donne vittime di maltrattamenti, porre attenzione alla voce di chi subisce violenze può cambiare l’esito degli eventi. All’esposizione è collegata una raccolta fondi che sostiene percorsi terapeutici sull’autostima, destinati a donne maltrattate. I corsi saranno realizzati dall’Associazione Donna e politiche familiari di Roma.

Patrizia Santangeli, regista pontina che lavora tra Roma e Latina, è da sempre attenta alle tematiche sociali, ha realizzato molte opere sui temi dell’ambiente e dei diritti umani, tra cui alcune legate al territorio dell’Agro Pontino come i documentari Monteinferno e VisitIndia. Al centro della sua ricerca artistica c’è l’approccio multidisciplinare alla creatività tra video, suoni e scrittura.

L’appuntamento

È dunque per sabato 4 febbraio a partire dalle ore 16.00 presso il MUG, Museo Giannini di Latina.