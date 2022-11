Il Sade Mangiaracina Quartet in concerto al Circolo Cittadino

Arriva all’Auditorium del Circolo Cittadino un nuovo appuntamento con la XXIII stagione della rassegna organizzata dal Latina Jazz Club Latina Luciano Marinelli.

Tanti artisti anche di fama internazionale per concerti indimenticabili preceduti da un aperitivo conviviale offerto dal Club.

In programma per sabato 19 novembre il concerto che vedrà sul palco il Sade Mangiaracina Quartet arricchito per l’occasione dalla presenza del trombettista Luca Aquino.

La formazione è composta dalla bravissima pianista Sade Mangiaracina affiancata da Marco Siniscalco al basso elettrico e da Alessandro Marzi alla batteria.

Sade Mangiaracina è un’artista di fama internazionale che ha iniziato a studiare musica sin da bambina conseguendo il diploma di solfeggio a 13 anni, a 15 anni ha ottenuto il diploma di quinto anno e il sesto grado alla Royal School of Music di Londra. A 16 anni il diploma di armonia al conservatorio di Trapani e a 18 anni il diploma di maturità classica. Ha perfezionato la sua formazione presso il Berklee College of Music di Boston grazie a una borsa di studio ottenuta durante l’Umbria Jazz Festival. Ha collaborato con grandi musicisti jazz conosciuti in tutto il mondo. In Italia ha aperto diversi concerti di Dionne Warwick, ha inciso due dischi autografi, in uno dei quali vi è la partecipazione straordinaria di Fabrizio Bosso, già trombettista di Mario Biondi, Sergio Cammariere e che ha collaborato coi più grandi musicisti della scena del jazz; e di John Arnold, famoso batterista newyorkese nipote di Hogey Carmichael, autore della conosciutissima canzone Georgia on my mind, resa famosa dal grande Ray Charles.

L’appuntamento

È per sabato 19 novembre alle ore 19.00 presso l’auditorium del Circolo Cittadino di Latina. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 350 195 9933 e 338 796 1980