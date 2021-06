Concerti di fine anno scolastico all'Istituto comprensivo Emma Castelnuovo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Il Corso ad Indirizzo Musicale dell’Istituto Comprensivo “Emma Castelnuovo” di Latina in occasione della fine d’anno scolastico ha organizzato due eventi musicali importanti all’interno del cortile del plesso scuola di via PO.

L’Orchestra degli alunni delle classi di scuola secondaria 1^ 2^ 3^ di oboe, violino, violoncello e pianoforte del Corso ad Indirizzo Musicale si esibiranno: giovedi 3 giugno 2021 alle ore 16:30 per gli alunni, i docenti, i genitori della scuola primaria di via Po, via Bachelet e via Polonia, e replicheranno lo stesso spettacolo alle ore 18:30 per gli alunni, i docenti, i genitori della scuola secondaria di via PO.

Venerdì 4 giugno 2021, invece, per gli stessi alunni del Corso ad Indirizzo Musicale sarà la volta dell’esecuzione individuale e di piccoli ensemble nei rispettivi Saggi di strumento ripartiti in orario differenziato in base alla classe di appartenenza: la 1^C alle ore 16 ; la 2^C alle ore 17:15 ; la 3^C alle ore 18:30.

Dopo un anno difficile di pandemia e restrizioni varie a causa del virus Covid-19, questo momento di ripresa delle attività musicali in presenza da parte dei docenti di strumento, e di ritorno delle esecuzioni dal vivo da parte degli stessi alunni, vuole essere da parte di tutti una occasione di rinascita e stimolo per mantenere vivo e presente quel rapporto mai interrotto tra scuola e famiglia all’interno della relazione pedagogica docente discente.