Saggio di Carnevale per gli studenti dell’Istituto Matteotti di Aprilia

Il Carnevale è stato sempre un momento molto atteso dai bambini, in particolare ad Aprilia che vanta una ricca tradizione di importanti sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati, quest’anno soffrirà particolarmente delle prescrizioni anti contagio che impediranno ogni festeggiamento.

L’Istituto Comprensivo Matteotti di Aprilia sotto l’impulso del dirigente scolastico Raffaela Fedele, ha voluto organizzare comunque un momento di allegria che ricordi il Carnevale per gli studenti più giovani: un saggio in maschera durante il quale i più piccoli della secondaria di primo grado la prima A sezione ad indirizzo musicale suoneranno celebri arie nell’atrio della scuola. Il titolo dell’iniziativa “Saggio in Maschera” omaggia l’opera “Un Ballo in Maschera” di Giuseppe Verdi.

Le classi di strumento coinvolte, sotto il coordinamento di Gabriella Vescovi, sono: la classe di violino del prof. Francesco Deantoni, la classe di chitarra del prof. Marco Martelli, la classe di pianoforte del prof. Riccardo Toffoli e la classe di clarinetto del prof. Bruno Soscia.

Dalla principessa Turandot e le magie dell’Oriente, alla storia del lago dei cigni e del Can Can, le colorate ballerine che hanno portato il parigino Moulin Rouge famoso in tutto il mondo: i bambini porteranno musica e allegria tra le aule di tutto l’istituto. Oltre a suonare i giovani musicisti racconteranno prima di ogni esecuzione di gruppo la storia legata al brano.

L’evento purtroppo dovrà tenersi a porte chiuse, ma sarà ripreso e trasmesso sui canali facebook della scuola perché tutti possano partecipare anche se da lontano e in sicurezza.

L’appuntamento

È per giovedì grasso 11 febbraio alle ore 16.00.