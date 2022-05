A Priverno la 24° edizione della Sagra Agro Alimentare

Indirizzo non disponibile

Dopo il grandissimo successo della Sagra Falia e Broccoletti a Priverno si torna a parlare di enogastronomia, di eccellenze del territorio e ad assaporare primizie e ricette della tradizione con la XXIV edizione della Sagra Agro Alimentare, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Un viaggio alla scoperta del territorio tra enogastronomia, storia, tradizione e antropologia che si terrà domenica 8 maggio nella splendida piazza Giovanni XXIII.

I maggiori agricoltori locali presenteranno le eccellenze enogastronomiche del territorio e le ricette della tradizione privernate: dall’Olio d’oliva EVO alla mozzarella di bufala DOP, dalla Bufaletta ai Carciofini sott’olio, alla Bazzoffia, alle Spaccatelle, e alle immancabili ciambelline al vino.

La giornata non sarà solo degustazioni nel centro storico ma prevedrà un percorso artistico, culturale e naturalistico attraverso la via Francigena fino al borgo medievale di Fossanova. Il Laboratorio Teatro CreaAttivo accompagnerà i visitatori alla scoperta dei più importanti personaggi della storia privernate in un viaggio senza tempo, attraverso originali passeggiate teatrali.

Sarà presentato inoltre il progetto europeo del Programma Erasmus+ “Eurica: Digitalizzazione e Preservazione delle ricette rituali” di cui la Proloco Priverno è partner associato, e sotto i portici comunali Paolo Di Pietro si potrà visitare la mostra di fotografia di Sebastiao Salgado.

Nel corso della giornata non mancheranno momenti dedicati allo sport, alla danza e alla musica con l’esibizione della scuola specializzata di Danza Sportiva “Dancesport Stars di Silvia Leo e il concerto musicale vintage del gruppo swing anni 30/40 “Fretboard” e soprattutto al divertimento dei più piccini a cura del “Paese dei Balocchi”.

L’appuntamento

È nel cuore di Priverno domenica 8 maggio, per maggiori informazioni sono a disposizione l’indirizzo email proloco.priverno@libero.it e il numero di telefono 0773 176 7211.

Il programma della giornata

BORGO DI FOSSANOVA

ORE 8:30 - Incontro al borgo di Fossanova

ORE 8:45 - "L'Abbazia e i suoi racconti" - Alla scoperta

dell'Abbazia di Fossanova

ORE 10:00 - Camminata "Sulle Orme della Via Francigena TAPPA

FOSSANOVA-PRIVERNO a cura dell'associazione "Cammino" in

collaborazione con "Italia Nostra".

PRIVERNO

ORE 9:00 - Apertura stand Artigianali ed Enogastronomici.

ORE 10:00 - Apertura "Mostra fotografica Sebastiào Salgado"

presso "Portici Comunali Paolo di Pietro”.

ORE 11:30 - “La Storia, le Tracce e le Memorie” Passeggiate Teatrali

con il laboratorio "Teatro CreaAttivo".

Inizio percorso Porta Napoletana. Richiesta prenotazione.

ORE 11:45 - Presentazione e illustrazione del

Progetto europeo Erasmus + "Eurica Project" digitalizzazione e

preservazione delle ricette rituali presso

"Portici Comunali Paolo di Pietro".

ORE 12:30 - Inizio degustazione Menu' della Sagra.

ORE 14:00 - Intrattenimento bambini con “Il Paese dei Balocchi”

ORE 15:30 - Premiazione contest "Torte da credenza" in

collaborazione con la "Società Operaia Artigiana"

di Priverno e l’associazione "Femineus".

ORE 16:00 - Esibizione "Dancesport Stars", scuola specializzata di

Danza sportiva di Silvia Leo

ORE 17:00 - Concerto gruppo "Fretboard - Vintage Music"