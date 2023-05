A Priverno la XXV edizione della Sagra Agro Alimentare

Orario non disponibile

Quando Dal 06/05/2023 al 07/05/2023 Orario non disponibile

Tutto pronto per la XXV edizione della Sagra Agro Alimentare di Priverno, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune e della Regione Lazio.

Una due giorni dedicata non solo alle eccellenze enogastronomiche del territorio: dall’Olio d’oliva EVO alla mozzarella di bufala DOP, dalla Bufaletta ai Carciofini sott’olio, alla Bazzoffia, alle Spaccatelle, e alle immancabili pizzitelle; ma anche alla tradizioni, al sapere antico e alla studio demo ed etno-antropologico del territorio.

In programma per sabato 6 e domenica 7 maggio, la sagra animerà principalmente piazza Giovanni XXIII con una serie di eventi dedicati all’enogastronomia, degustazioni e inoltre mostre, spettacoli teatrali, musica dal vivo e divertimento per grandi e piccini.

Presso la sala delle Cerimonie del Palazzo Comunale si terranno una serie di incontri, tavole rotonde tenuti da esperti professionisti del settore che verteranno su vari temi: dalla preservazione dell’identità della bufala, alle testimonianze al femminile tra ulivi e racconti e molto altro ancora.

In piazza, grazie al coinvolgimento dei principali agricoltori locali, si terranno degustazioni che presenteranno ricette locali, ricette tradizionali e i migliori prodotti del territorio.

L’appuntamento

È dunque per sabato 6 e domenica 7 maggio nel centro storico di Priverno.