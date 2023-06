Fascino delle nostre radici: a Borgo Vodice la Sagra dei Bigoi al Torcio e l’Aratura d’epoca

Dopo lo stop dovuto alla pandemia tornano tanti appuntamenti tradizionali dell’estate pontina, tra questi la manifestazione Il Fascino delle Nostre Radici che unisce la festa che celebra l’Aratura d’epoca e Mestieri di un tempo e la Sagra dei Bigoi al Torcio.

Le due feste si terranno a Borgo Vodice da venerdì 23 a domenica 25 giugno e sono organizzate dall’Associazione Officine della Memoria. Un modo divertente di ricordare le antiche tradizioni e ricette tipiche in queste calde sere estive.

La festa dell’Aratura d’epoca e Mestieri di un Tempo, giunta alla sua 11° edizione prevede un fitto programma di appuntamenti durante i quali i trattori d’epoca saranno assoluti protagonisti dal raduno di trattori da tutta Italia alle dimostrazioni di aratura notturna e con tecniche di un tempo, e non solo si terranno anche gincane di trattori e competizioni varie.

Negli stessi giorni e luoghi si terrà anche la V edizione della Sagra dei Bigoi al Torcio, un tipo di pasta lungo diffusa per lo più in Veneto ma conosciuta anche in Lombardia, una specie di spaghetto grosso, ruvido e poroso che viene condito con sughi vari. Un esempio di come i coloni giunti per la bonifica dell’Agro Pontino abbiano fuso le proprie tradizioni con le popolazioni presenti.

Nel corso delle serate i bigoi saranno preparati secondo ricette tipiche e appetitose: al Sugo della Socera, al Verde del Circeo e alla boscaiola. Si potranno gustare anche la capra al sugo, la salsiccia locale e gli arrosticini di pecora.

Non mancheranno stand di antiquariato e artigianato locale.

L’appuntamento

È a Borgo Vodice (Sabaudia) da venerdì 23 a domenica 25 giugno. Gli stand gastronomici apriranno alle ore 18.00, l’ingresso è libero.

Il programma

Venerdì 23 giugno

ore 21:00 scaldiamo i motori

sabato 24 giugno

ore 15:00 raduno trattori d'epoca

dimostrazione aratura con trattori d'epoca

ore 19:30 esibizione di arti e mestieri

ore 22:00 aratura notturna con trattori d'epoca

domenica 25 giugno

ore 8:00 passeggiata con trattori d'epoca

ore 15:30 tractor pulling e gincana con trattori d'epoca

ore 19:00 esibizione di arti e mestieri

ore 20.30 trebbiatura d’epoca