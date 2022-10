A Rocca Massima la XVI Sagra dei Marroni

Giunge alla 16° edizione la “Sagra dei Marroni” di Rocca Massima che quest’anno raddoppia e prolunga la sua durata prevedendo oltre una settimana di eventi che culmineranno in ben due fine settimana di festa.

Partita il 14 ottobre infatti la manifestazione che promuove non solo le ottime castagne di Rocca Massima, ma anche le sue tradizioni e altri gustosi prodotti del territorio, si concluderà domenica 23 ottobre.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione “Castagna di Rocca Massima”, prevede un ricco programma di eventi dalla sfilata rinascimentale con la partecipazione degli Storici Sbandieratori delle Contrade di Cori, di cavalli in alta uniforme, di un cavallo acrobatico, di un simpatico asinello che trasporta i marroni, e di dame e cavalieri che accompagneranno i figuranti dal centro storico sino alla piazza principale, luogo dei festeggiamenti. Il corteo storico in particolare ricostruirà con dovizia di particolari i costumi di dame, popolane, soldati e paggetti realizzati da abili sarti locali.

Ma i riferimenti alla storia non saranno solo rinascimentali, ci sarà la nona edizione del Raduno dei Trattori e dei mezzi antichi per la lavorazione della terra, ma saranno presenti anche i mezzi militari dell’Associazione “The Factory 1944” di Aprilia per una rievocazione storica della Seconda Guerra Mondiale.

Grande spazio al folklore con danze, spettacoli in piazza e canti della tradizione laziale con la partecipazione del gruppo “Velester Folk” di Velletri e del Gruppo folk “Aria di Casa Nostra” di Alatri. E ancora tanta musica dal vivo e appuntamenti culturali.

Ovviamente protagonisti della sagra saranno i marroni cotti a fuoco vivo sulle spettacolari padelle giganti ed assaporare la bontà degli ottimi sapori locali.

Il programma dell’intera manifestazione

VENERDÌ 14 OTTOBRE

ORE 10:00 Raduno delle scolaresche ed esposizione della ricerca sul Castagno

ORE 10:30 Esibizione del gruppo dei Carabinieri cinofili – 118

SABATO 15 OTTOBRE

ORE 10:00 Apertura mercatino

ORE 13:00 PRANZO IN PIAZZA (Pasta all’amatriciana-salsiccia-verdura-vino-acqua e dolce con marmellata di marroni)

ORE 16:00 Gruppo Folkloristico Monte San Biagio

ORE 16:30 Raduno dei mezzi militari della II Guerra mondiale a cura dell’Associazione THE FACTORY 1944 – Aprilia (LT)

ORE 17:00 Visita guidata al borgo di Rocca Massima

ORE 19:00 CENA IN PIAZZA (Pasta all’amatriciana- salsiccia-verdura-vino-acqua e dolce con marmellata di marroni)

ORE 19:00 Gruppo musicale ALESSANDRA BUSA’ – I TROPICANA

DEGUSTAZIONE CALDARROSTE NELLO STAND DELL’ASSOCIAZIONE

DOMENICA 16 OTTOBRE

ORE 9:00 Apertura stands

ORE 10:00 Raduno dei Trattori e dei mezzi antichi per la lavorazione della terra

ORE 10:00 Raduno delle Vespe d’Epoca direttamente dal Vespa Club di Pontinia (LT)

ORE 10:15 Omaggio floreale al Monumento dei caduti (da parte di una rappresentanza dei trattoristi)

ORE 10:30 Santa messa ed a seguire benedizione della manifestazione con il Corteo rinascimentale dell’Associazione la Castagna dì Rocca Massima preceduto dagli “Storici Sbandieratori delle contrade di Cori” per il centro storico ed apertura della Porta storica del borgo in Largo Secondo Mariani.

ORE 12:30 Arrivo della fiaccola, portata da due paggetti per l’accensione dei Bracieri da parte del Sindaco, per la cottura castagne portate dall’asino Walter di Manzini Roberto e scortata da due cavalieri a cavallo della scuderia di Silvestrini Paolo.

ORE 13:00 PRANZO IN PIAZZA (pasta tonno olive-capocollo-verdura-vino-acqua-dolcetto con crema di castagne)

ORE 16.00 Esibizione equestre da parte della scuderia di Silvestrini Paolo

ORE 15:30 Esibizione del Gruppo Velester FOLK Velletri (RM)

ORE 17:30 Consegna della targa “Amici Sagra dei Marroni 2022”.

ORE 19:00 CENA IN PIAZZA (pasta tonno olive-capocollo-verdura-vino-acqua-dolcetto con crema di Castagne)

La serata sarà allietata con musiche popolari interpretate dal maestro Max Pietrosanti

DEGUSTAZIONE CALDARROSTE NELLO STAND DELL’ASSOCIAZIONE.

MARTEDÌ 18 OTTOBRE

ORE 09:00 Escursione guidata nei territori del comune di Rocca Massima coltivati a marroni

ORE 16:00 Visita guidata al borgo di Rocca Massima.

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE

ORE 16:00 Convegno sul castagno presso lo stand dell’Associazione con la partecipazione di: Lucarelli Mario – Sindaco di Rocca Massima, Cianfoni Maurizio – Presidente Associazione la Castagna di Rocca Massima, Mariani Paolo – Ass. agricola Tales, esperto coltivazione di marroni, Gentile Nicola – Carabinieri Forestali stazione di Cori (LT), Dott. Claudio Bitti, Dott. Giuseppe D’Auria (cinipide del castagno e suo antagonista)

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE

ORE 9:00 Arrivo delle scolaresche in piazza e visita nei castagneti di Rocca Massima

ORE 16:00 Convegno sui piccoli borghi e sul territorio di Rocca Massima con la partecipazione di: Lucarelli Mario – Sindaco di Rocca Massima, Cianfoni Maurizio – Presidente Associazione la Castagna di Rocca Massima, Manni Annalisa – Avvocato Del Ferraro Daniele – Assessore comunale Tomei Umberto – Direttore del Flying in the Sky.

VENERDÌ 21 OTTOBRE

ORE 09:00 Passeggiata nel territorio di Rocca Massima con visita dei frantoi e pranzo (si prega dì Prenotare, ref. Cell. 3669935735)

SABATO 22 OTTOBRE

ORE 9:00 Apertura mercatino

ORE 13:00 PRANZO IN PIAZZA (pasta tonno olive-capocollo-verdura-vino-acqua-dolcetto con crema di castagne)

ORE 14.00 Raduno dei Camion del gruppo di Fabio Battisti

ORE 15:30 Raduno dei mezzi militari della II Guerra mondiale a cura dell’Associazione THE FACTORY 1944 – Aprilia (LT)

ORE 16.30 Esibizione dei “Falconieri” del Gruppo Ricerca Rapaci di Nemi (RM)

ORE 19.00 CENA IN PIAZZA (pasta tonno olive-capocollo-verdura-vino-acqua-dolcetto con crema di castagne)

ORE 19.00 GRUPPO MUSICALE TONI GULLO

DEGUSTAZIONE CALDARROSTE NELLO STAND DELL’ASSOCIAZIONE.

DOMENICA 23 OTTOBRE

ORE 9:00 Apertura stands

ORE 13:00 PRANZO IN PIAZZA (Pasta all’amatriciana-salsiccia-verdura-vino-acqua e dolce con marmellata di marroni)

ORE 15:30 Esibizione del Gruppo folk Aria di Casa Nostra – Alatri (FR)

ORE 10:30 Deposizione di una corona in memoria ai Caduti da Covid-19 (da parte dell’Associazione con il Corteo Storico Rinascimentale formato dal principe, principessa, paggetti, gonfalone e alla fine dei festeggiamenti rientro nel borgo antico con chiusura della porta medioevale.

ORE 19:00 CENA IN PIAZZA (Pasta all’amatriciana-salsiccia-verdura-vino acqua e dolce con marmellata di marroni)

DEGUSTAZIONE CALDARROSTE NELLO STAND DELL’ASSOCIAZIONE