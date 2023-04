Sagra del Carciofo di Sezze: tutto pronto per l’edizione 2023

Orario non disponibile

Un lieto ritorno a Sezze, dopo lo stop dovuto alla pandemia, che porta migliaia di visitatori da tutta la regione e non solo: la Sagra del Carciofo, giunta alla sua 52° edizione.

Una festa che celebra i prodotti locali e le antiche ricette che le nostre nonne utilizzavano per cucinarli e che anima la cittadina lepina con tantissimi eventi collaterali: musica dal vivo, danze popolari, spettacoli teatrali e divertimento per grandi e piccini.

Una serie di chef prepareranno i carciofi in moltissimi modi: alla giudia, fritti, alla romana per la gioia di tutti i buongustai che potranno degustare piatti per tutta la giornata di domenica 16 aprile.

Non mancheranno nemmeno gli stand di vari produttori locali presso i quali acquistare i carciofi del territorio pontino e scoprirne i segreti del grande successo e soprattutto del gusto inconfondibile.

L’appuntamento

È per la giornata di domenica 16 aprile nel centro storico di Sezze