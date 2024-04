Tutto pronto per la 53° edizione della Sagra del Carciofo di Sezze

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 13/04/2024 al 14/04/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Torna per la sua 53° edizione una delle manifestazioni più attese della provincia di Latina: la Sagra del Carciofo di Sezze.

La celebrazione di un prodotto tipico del luogo, ma anche delle sue tradizioni, che è entrata a far parte delle Fiere Storiche del Lazio: due giorni di degustazioni, esposizione di prodotti artigianali ed eccellenze enogastronomiche, animazione per grandi e piccini, esibizioni dal vivo di gruppi folkloristici, spettacoli teatrali, rievocazioni di vita contadina, poesia in dialetto, e inoltre musica, raduno di auto e moto d’epoca e un convegno sul Carciofo di Sezze.

Sabato 13 e domenica 14 aprile il centro storico di Sezze sarà animato da stand e spettacoli itineranti, non mancheranno inoltre mostre di pittura e fotografia presso il Museo Archeologico.

Nel corso della due giorni si terranno anche le premiazioni del Concorso l’olio delle Colline di Sezze.