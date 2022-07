A Bassiano la 53° edizione della Sagra del Prosciutto

Torna per la sua 53° edizione la Sagra del Prosciutto di Bassiano, un momento molto atteso dell’estate pontina che celebra un prodotto tipico dei Monti Lepini, amato e conosciuto in tutta Italia.

Ed è proprio per degustare e conoscere meglio il prosciutto di Bassiano che l’Amministrazione Comunale organizza diversi eventi che si terranno nel cuore dello splendido paesino dal 29 al 31 luglio.

Visite guidate al prosciuttificio Reggiani, con tanto di navette per raggiungerlo, per conoscere i segreti della lavorazione che rende questo prosciutto così buono e così diverso da tutti gli altri. Non mancheranno poi stand di degustazione per le vie del paese, i giochi tradizionali come Corsa gli porci e l'albero della Cuccagna, la musica dal vivo in piazza per ballare e cantare insieme.

Tra le varie attività organizzate ci sono anche le visite guidate alle botteghe degli artigiani: liutai, decoratori, restauratori, e al Museo delle Scritture.

La Sagra del Prosciutto sarà anticipata dalla tappa del Latium World Festival che si terrà a Bassiano venerdì 29 luglio, durante la serata di potrà assistere a danza, canti ed esibizioni tratte dalla tradizione popolare di paesi come la Georgia, il Brasile la Colombia.

L’appuntamento

È dunque a Bassiano da venerdì 29 a domenica 31 luglio.

Il programma della sagra

Venerdì 29 luglio

Ore 21.00 "Latium World Festival" Esibizione di gruppi folkloristici della: Colombia, Brasile e Georgia, con la partecipazione degli “Sbandierato^ di Cori". Piazza G. Matteotti



Sabato 30 luglio

Ore 17.00 Visita guidata presso il Santuario del Santissimo Crocifisso Partenza da Piazza G. Matteotti.

Ore 17.30 Apertura degli Stand Gastronomici.

Ore 18.00 Visita guidata presso il “Prosciuttificio Reggiani’. Partenza da Piazza G. Matteotti.

Ore 19.00 Visita guidata presso la Fattoria Etica di Campagna “Valle Pepe"dove si possono visitare animali come: cintarelle bassianesi, capre e altri animali.

Partenza da Piazza G. Malteotti.

Ore 19.00 “Rievocazione Medievale "a cura dell’associazione Antica Setia. Piazza G. Matteotti.

Ore 21.00 Orchestra spettacolo - Emanuele Imperoli band.

Piazza G. Matteotti

Domenica 31 luglio

Ore 10.00 Visita guidata presso il "Prosciuttificio Reggiani".

Partenza da Piazza G. Matteotti.

Ore 11.30 Visita guidata presso il Santuario del Santissimo Crocifisso. Partenza da Piazza G. Matteotti.

Ore 16.00 Degustazione itinerante per le vie del paese del Prosciutto di Bassiano.

Ore 18.00 Giochi Popolari, Corsa gli porci, a seguire l'albero della Cuccagna. Piazza G. Matteotti

Ore 20.00 Esibizione a cura di Iris majorettes. Piazza G. Matteotti

Ore 21.00 Spettacolo “Roma chiama Napoli - Canti stornelli e versi della tradizione romana” con Floriana Pinto e Natalia Leopardi. Piazza G. Matteotti