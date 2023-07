A Bassiano la 54° edizione della Sagra del Prosciutto

Orario non disponibile

Uno dei momenti più attesi dell’estate pontina che celebra un prodotto tipico conosciuto in tutta Italia è la Sagra del Prosciutto di Bassiano, quest’anno giunta alla sua 54° edizione.

Una tradizionale festa che unisce le degustazioni dell’ottimo prosciutto con la promozione di usi e tradizioni dell’incantevole paesino dei Monti Lepini che d’estate è assaltato dai turisti non solo per le tue temperature ma per la bellezza dei luoghi e l’antica storia.

Dunque sarà festa dal 28 al 30 luglio con una serie di iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco, i prosciuttifici Reggiani e Bassiano Reale, la Rete d’impresa Bassiano.

Tre giorni all’insegna delle visite guidate, ai prosciuttifici ma anche alle bellezze di Bassiano dal centro storico alle botteghe degli artigiani lungo le mura, al Museo delle Scritture Aldo Manuzio. Non mancheranno gli stand enogastronomici oltre a quelli dove degustare il prosciutto e i tradizionali giochi popolari “Corsa Gli Porci e l’Albero della Cuccagna.

L’appuntamento

È dunque da venerdì 28 luglio a domenica 30 nel centro storico di Bassiano. Sarà a disposizione il servizio navetta per raggiungere il centro del paese.

Il programma della manifestazione

Venerdì

Ore 17.30 Apertura stand gastronomici ed espositori a cura della Pro Loco di Bassiano

Ore 19.00 “TI RACCONTO BASSIANO...” Inaugurazione Mostra Fotografica a cura di Giacomo Mercuri presso la Galleria dell’Ammazzatora Piazza G. Matteotti

Ore 21.30 Piazza Matteotti

Concerto The Beates – The Beatles Tribute band

Sabato

Ore 11.00 “PICCOLE GUIDE TURISTICHE BASSIANO” Visite guidate all’interno del centro storico di Bassiano e al Museo delle Scritture “Aldo Manuzio” a cura delle Maestre e degli alunni della scuola Primaria Per prenotazioni Maestra Daniela Cianfarani cell.3391347301

Ore 17.30 Visite guidate ai Prosciuttifici REGGIANI e BASSIANO REALE Per prenotazioni La Filibusta Pontina cell.3280189875

Ore 21.30 Piazza G.Matteotti

La Taranta di Giancarlo Paglialunga & Arneo Tambourine Project

Domenica

Ore 11.00 “PICCOLE GUIDE TURISTICHE BASSIANO” Visite guidate all’interno

del centro storico di Bassiano e al Museo delle Scritture “Aldo Manuzio”

a cura delle Maestre e degli alunni della scuola Primaria

Per prenotazioni Maestra Daniela Cianfarani cell.3391347301

Ore 16.00 Degustazione Itinerante del Prosciutto per le vie del paese

Ore 18.00 Giochi popolari – Corsa gli porci e L’albero della Cuccagna

Ore 21.30 piazza G. Matteotti

Concerto degli ExtraTime