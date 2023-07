A Santi Cosma e Damiano arriva la IV edizione della Sagra del Tartufo Aurunco

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 28/07/2023 al 30/07/2023 Orario non disponibile

Torna per la sua IV edizione la Sagra del Tartufo Aurunco che si terrà in Piazza Padre Pio in Località Cerri Aprano nel comune di Santi Cosma e Damiano dal 28 al 30 luglio.

L’evento è patrocinato dal Comune e Pro Loco di Santi Cosma e Damiano, dall’UNPLI Latina e dalla XVII Comunità Montana dei Monti Aurunci.

Tre giorni di festa per ammirare luoghi d’interesse naturale e storico della zona grazie a visite guidate organizzate per l’occasione e per degustare i piatti a base di tartufo realizzati dallo chef Antonio Mignano del ristorante Bacchettone e zazzà.

Ogni sera musica dal vivo e degustazioni varie.

L’appuntamento

È a Santi Cosma e Damiano da venerdì 28 a domenica 30 luglio.

Programma delle giornate

Venerdì 28 luglio

ore 19:00 In piazza Padre Pio Località Cerri

apertura Stand enogastronomici

ore 20:00 In piazza Padre Pio Località Cerri

degustazione menu apertura 20:00

ore 21:00 spettacolo de I Dissonanti

Sabato 29 luglio

ore 17:00 visita guidata al Museo dell' Associazione Linea Gustav Fronte Garigliano presso Comune di Castelforte - contatto Giuseppe Caucci

ore 19:00 In piazza Padre Pio Località Cerri

apertura Stand enogastronomici

ore 20:00 In piazza Padre Pio Località Cerri

degustazione menu apertura 20:00

ore 21:00 spettacolo i Suoni Antichi - I bottari di Macerata Campania

Domenica 30 luglio

ore 8:00 passeggiata da Cerri Aprano a Ventosa e ritorno - sentiero del Tartufo Aurunco (per info e prenotazioni inviare e-mail a tartufaisancosimesi@gmail.com - l'attività è subordinata alle condizioni meteorologiche)

ore 19:00 In piazza Padre Pio Località Cerri

apertura Stand enogastronomici

ore 20:00 In piazza Padre Pio Località Cerri

degustazione menu apertura 20:00

ore 21:00 spettacolo degli Urban Fit