A Borgo Montenero la Sagra della Bufala al Circeo

Nell’ambito dell’iniziativa Mulino in Festa organizzata dal ristorante Antico Mulino della famiglia Avagliano, torna dopo due anni di stop forzato la Sagra della Bufala al Circeo.

La manifestazione enogastronomica, giunta alla sua V edizione, gode del patrocinio della Regione Lazio, del Comune di San Felice Circeo, della Pro Loco di San Felice Circeo e quest’anno di tiene anche in occasione dei nove anni di attività del ristorante Antico Mulino.

Dal 17 al 20 giugno a partire dalle 19.30 si potrà conoscere e gustare uno dei prodotti tipici più rappresentativi e identitari dell’Agropontino. La bufala sarà protagonista assoluta della manifestazione, non solo nella celebre mozzarella fatta col latte di bufala pontina, ma attraverso un intero menù tutto rigorosamente a base di bufala per far assaporare piatti della tradizione ma anche ricette innovative sino ad arrivare al dolce con la collaborazione di Kannolo’s.

Questi quattro giorni dedicati alla bufala pontina non saranno solo degustazioni e tavolate, sarà molto curato anche l’aspetto culturale attraverso una serie di appuntamenti: dibattiti, dimostrazioni dei mastri casari, e inoltre musica dal vivo tutte le sere e uno spazio dedicato al divertimento dei bambini.

L’appuntamento

È per dal 17 al 20 giugno a Borgo Montenero (San Felice Circeo).

Il programma della manifestazione

Venerdì 17 giugno

Ore 21.00 “Rino Gerard Band” Live Tribute To Rino Gaetano

Sabato 18 giugno

ore 19.30 Bufala Talk

incontro dal titolo “Filiera Bufalina: economia e sviluppo di un territorio”. Il talk moderato dalla giornalista Adele Di Benedetto vede la partecipazione dei produttori Alessandro Avagliano, Antonio Lauretti e Gaetano Mastrantoni.

ore 20.00 Mozza Cooking “L’Arte della Mozzatura”

Maestri casari faranno vedere come si fa una mozzarella di bufala che poi potrà essere degustata.

Ore 21.00 “Io canto Massimo” tributo a Massimo Ranieri

Domenica 19 giugno

ore 19.30 “Bufala Tasting”

degustazione guidata di vini in abbinamento a prodotti a base di Bufala a cura dell’Associazione Areale

ore 21.00 spettacolo musicale con “Lavinia Fiorani”

Lunedì 20 giugno

