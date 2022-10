Sagra della Castagna: a Norma la 53° edizione

Orario non disponibile

Quando Dal 28/10/2022 al 30/10/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Torna un appuntamento molto atteso dell’autunno pontino: la Sagra delle Castagna di Norma, giunta alla sua 53° edizione.

Un evento che richiama ogni anno quasi 20mila visitatori da tutta la provincia e da varie parti della regione, molto amato anche dalla cittadinanza che accoglie e si fa promotrice delle iniziative organizzate dalla Pro Loco e Comune di Norma con la collaborazione di un laborioso Comitato.

Da venerdì 28 a domenica 30 ottobre il paese sarà invaso da vari stand caratteristici che promuovono non solo castagne e caldarroste ma anche altri prodotti tipici del territorio.

Due sono i percorsi che valorizzeranno Norma e permetteranno ai visitatori di apprezzarne le qualità: quello enogastronomico per le vie del paese e quello storico culturale che li porterà a visitare le aree di interesse archeologico, come il Parco e Museo dell’Antica Norba.

Non mancheranno varie iniziative per l’intrattenimento di grandi e piccini: dai giochi popolari alle sfilata di gruppi folkloristici per il centro storico, esibizioni di musica e danze popolari, artisti di strada, musica dal vivo e molto altro ancora.

L’appuntamento

È dunque nel centro storico di Norma dal 28 al 30 ottobre.