Sagra della Pecora a Doganella di Ninfa, al via la 18° edizione

Torna a Doganella di Ninfa un appuntamento tradizionale e molto atteso, dopo i due anni di fermo dovuti alla pandemia: la Sagra della Pecora, organizzata dal Comitato Parrocchiale Doganella di Ninfa.

Giunta alla sua XVIII edizione, la sagra celebra l’attività di pastorizia che da sempre si è tenuta nella zona, le antiche tradizioni, preparazioni e ricette tramandate di generazione in generazione che oggi tornano ad allietare le tavole moderne.

La sagra si terrà domenica 22 maggio a partire dalle 12.30 presso la Parrocchia S. Maria Assunta di Doganella, oltre mille posti a sedere al coperto per prevenire eventuale maltempo, e lavori di preparazione dalle prime ore della mattina.

Saranno serviti maccheroni al sugo di pecora, arrosticini di pecora, pecora al sugo, panini con prosciutto e piatto rustico. Il ricavato dalla sagra sarà devoluto in opere parrocchiali. La giornata di festa si concluderà con la messa delle ore 18.00.

L’appuntamento

È dunque per la giornata di domenica 22 maggio in via Ninfina a Doganella di Ninfa.