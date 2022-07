A Minturno la 68° Sagra delle Regne

Dopo lo stop di due anni dovuto alla pandemia, torna anche la Sagra delle Regne, una festività che Minturno celebra in onore del grano e della Madonna delle Grazie, molto sentita dai cittadini che si preparano per mesi per questa occasione, e che rientra nella ricca programmazione estiva di eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale.

Una festa che unisce le antiche tradizioni contadine con la devozione alla Madonna, tanto che i minturnesi delle varie contrade realizzano dei carri votivi che sfilano in processione durante la sagra.

Oltre alla celebrazioni religiose non mancheranno rievocazioni storiche come quella dello sbarco del corsaro Dragut nel 1552 e quella dell’Incendio del Castello, sfilate e danze di gruppi folkloristici, riti propiziatori dei contadini che ringraziavano per l’abbondante raccolto e speravano in un successivo altrettanto generoso.

La 68° edizione della sagra animerà Minturno dal 4 al 10 luglio e vanta un'antica tradizione, infatti era celebrata anche nel 1800. Nel ‘900 dopo l’interruzione dovuta alla Seconda guerra Mondiale la tradizione è stata portata avanti ininterrottamente dal 1954 prima dalla Pro Loco e oggi dai Frati del locale Convento di San Francesco.

Il programma della 68° edizione

Lunedì 4 luglio

Ore 21,00 Scalette via XXIV maggio

Spettacolo Teatrale “Efesto” della Compagnia Divisoperzero - Roma

Martedì 5 luglio

Ore 21,00 Piazza Portanova

Spettacolo Teatrale “Nella Vecchia Fattoria” della Compagnia Ape Teatro Brecht

Giovedì 7 luglio

Triduo di Preparazione Religiosa alla Festa

Ore 17,30 santo rosario con litanie cantate

Ore 18,00 Vespri e S. Messa Canto Del “Magnificat”

presso l’Affresco della Vergine delle Grazie, il triduo sarà predicato da P. Agustin Hemandez Vidales, Rettore della Pontificia Università Antonianum.

Venerdì 8 luglio

Triduo di Preparazione Religiosa alla Festa

Ore 17,30 santo rosario con litanie cantate

Ore 18,00 Vespri e S. Messa Canto Del “Magnificat”

presso l’Affresco della Vergine delle Grazie, il triduo sarà predicato da P. Agustin Hemandez Vidales, Rettore della Pontificia Università Antonianum.

Sabato 9 luglio

Triduo di Preparazione Religiosa alla Festa

Ore 17,30 santo rosario con litanie cantate

Ore 18,00 Vespri e S. Messa Canto Del “Magnificat”

presso l’Affresco della Vergine delle Grazie, il triduo sarà predicato da P. Agustin Hemandez Vidales, Rettore della Pontificia Università Antonianum.

Ore 19,00 Castello Baronale

Convegno su “Il frumento nella tradizione culturale di Minturno”

Saluti: Dott. Gerardo Stefanelli - Sindaco di Minturno; Sig.ra Elisa Ventura - vice Sindaco; Prof.ssa Rita Alicandro - Assessore del Comune di Minturno; Sig. Gianni Polidoro - Presidente dell’Associazione “Sagra delle Regne”.

Interverranno: Don Cristoforo Adriano, i frati della Comunità di Mintumo, Prof. Giuseppe Nocca, Sig.ra Angela Fedele e Sig.ra Lisa Tibaldi Grassi.

Moderatrice: Veruska Menna.

Ore 21,00 Piazza Portanova

“Rondò minturnese. Il girotondo della nostra storia”. Rievocazione storica dello sbarco del corsaro Dragut nel 1552.

In collaborazione con: Comitato Dragut, Compagnia teatrale “La Scaletta”, Sbandieratori Le Tre Torri, Sbandieratori dei Casali, Artisti di strada.

Domenica 10 luglio

Ore 08,30 Chiesa Di San Francesco - S. Messa

Ore 10,00 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons.

Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta.

Animerà la liturgia la “Schola Cantorum” di S. Francesco diretta dal M° Emilia Alicandro. Parteciperanno le autorità civili e militari, il Sindaco di Mintumo, Dott. Gerardo Stefanelli, gli Assessori e i Consiglieri Comunali e i gruppi folklorici.

Ore 17,30 Solenne Processione

Incoronazione statua della Vergine e Benedizione dei carri votivi in Piazza ex pretura, con animazione musicale a cura del complesso “Gran concerto bandistico Città di Lauro (Ce) - Associazione Musicale M. Mascolo e F. Simoniello - M° Direttore Luigi Sessa” Interverranno: il Parroco di Mintumo, la Comunità Francescana, il Terz’Ordine Francescano con gli altri gruppi Ecclesiali, le autorità civili e militari e tutto il popolo.

Ore 18,30 Sfilata Carri Votivi e gruppi folklorici.

Ore 20,30 Piazza Portanova

Battitura del grano - offerta del trescato alla Madonna

Ore 21,00 Distribuzione della Pascotta (fresella)

Ore 21,30 Esibizione Dei Gruppi Folklorici

Ore 24,00 Incendio Del Castello