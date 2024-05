Sagra dello Zucchino: prima edizione a Borgo Montenero

Orario non disponibile

Per festeggiare i 90 anni dalla fondazione di Borgo Montenero, il Comitato Borgo Montenero 90 e l’agenzia YouMarketing, col patrocinio del Comune di San Felice Circeo organizzano una serie di eventi nel corso di questa estate.

A inaugurare il Montenero Summer Village sarà la prima edizione di una sagra che celebra un prodotto molto coltivato nel triangolo compreso tra Sabaudia, Terracina e San Felice Circeo: ovvero lo zucchino. Non a caso infatti il 30% della produzione nazionale viene realizzata in due province italiane: Ragusa e Latina.

Ma quanti piatti gustosi si possono preparare con le zucchine? Oltre ai classici contorni preparati al forno, in padella, trifolati, ripieni, gradinati, come ripieno di torte salate, fagottini, all'olio, alla parmigiana, nelle lasagne, come condimento di pasta insieme a gamberetti o altro pesce e chi più ne ha, più ne metta!

Presso l’area La Torre a Borgo Montenero si terrà dal 31 maggio al 2 giugno la prima Sagra dello Zucchino: musica, intrattenimento e ovviamente enogastronomia.

Principe della manifestazione lo zucchino dell’Agro Pontino, di colore verde scuro e disponibile tutto l’anno proprio in virtù dell’ottimo clima del nostro territorio. In questi tre giorni oltre a mostrare la tipica verdura si terranno incontri con gli addetti ai lavori, convegni, seminari, gare culinarie e degustazioni che la faranno apprezzare sempre di più.

Tra i vari stand non mancherà l’esposizione delle varie eccellenze ortofrutticole tipiche della provincia di Latina e dei sistemi tecnologici agricoli. Non mancheranno l’area ristoro e intrattenimento.

Un ricco programma di appuntamenti che allieterà grandi e piccini. Si partirà venerdì pomeriggio alle ore 17.00 mentre nelle giornate di sabato e domenica l’area sarà aperta dalle 10 alle 24. Nella serata di venerdì inizieranno i festeggiamenti per celebrare i 90 anni di Borgo Montenero alla presenza delle autorità.

Il programma

Venerdì 31 maggio

Ore 17.00 taglio del nastro alla presenza delle autorità

ore 21.00 accensione la Torre civica e inizio delle celebrazioni dei 90 anni del Borgo La ore 21.30 concerto della band ‘Mercanti e servi’, la tribute band dei Nomadi.

Sabato 1° giugno

Ore 10.00 apertura area espositiva

ore 17.00 area convegni: incontro dal titolo ‘La dieta mediterranea e la salute sessuale e riproduttiva’

Presenti: dottor Rocco Rago, direttore del dipartimento malattie di genere genitorialità bambino e adolescente dell’Asl Roma, il dottor Alessandro Dal Lago, dirigente UOC Fisiopatologia della riproduzione e Andrologia centro di riproduzione dell’ospedale Sandro Pertini di Roma, più agronomi e coltivatori

A seguire gara culinaria a tema zucchine

Ore 21.30 concerto dei Vivere Vasco, la tribute band di Vasco Rossi

Domenica 2 giugno

Ore 10.00 apertura area espositiva

focus sul mondo agricolo, in particolare sullo zucchino

Ore 21.30 concerto dei Club Mario, tribute band di Ligabue