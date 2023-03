A Priverno la Sagra Falia & Broccoletti

Torna a Priverno per la sua XVII edizione la Sagra Falia & Broccoletti, organizzata dal Comitato Sagra Falia e Broccoletti, con il Patrocinio del Comune di Priverno e in collaborazione con le Associazioni Insieme Odv e Centro Operativo Circe.

Una giornata dedicata alle tradizioni gastronomiche e culturali di Priverno durante la quale si potranno gusta la Falia, tipico pane privernate realizzato con farina, acqua e lievito madre dalla forma schiacciata e i broccoletti, del tipo spadoni, coltivati nella Valle dell’Amaseno.

Domenica 12 marzo in piazza Giovanni XXIII si terrà un ricco programma di eventi e iniziative: dalle visite guidate alle pedalate in mountain bike, dalle escursioni ai raduni, passando per le eccellenze enogastronomiche del territorio, musiche e danze popolari con il gruppo “I Salta Pizzica”, giochi di una volta, artisti di strada e sfilate di motori e biciclette e molte altre sorprese.

Novità di quest’anno il coinvolgimento di alcune cantine vinicole del territorio e dell’’Associazione Capol, grazie alle quali sarà possibile degustare vino e olio, presso gli spazi espositivi dei Portici Comunali Paolo Di Pietro.

Si partirà con le iniziative sin dalle 9.00 del mattino per proseguire poi fino a sera. All’ora di pranzo inizierà la distribuzione di falia e broccoletti, degustazioni che proseguiranno per tutto il giorno, fino a esaurimento scorte.

L’appuntamento

È dunque per l’intera giornata di domenica 12 marzo a partire dalle ore 9.00 e fino a sera. Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 3282479922 e 3311930988 o scrivere una email all’indirizzo assinsiemepriverno@gmail.com