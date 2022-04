A Priverno la Sagra Falia e Broccoletti

Torna per la sua XVI edizione la Sagra Falia e Broccoletti di Priverno, dopo lo stop di due anni dovuto alla pandemia. Una manifestazione enogastronomica che celebra i classici broccoletti coltivati nella Valle dell’Amaseno e conosciuti con il nome di “Spadoni”, e la Falia, la regina indiscussa della cucina privernate, il prodotto d’eccellenza realizzato con farina, acqua e lievito madre, dalla forma allungata e schiacciata.

Domenica 1° maggio in piazza Giovanni XXIII e per le vie del centro storico dalle 10 alle 21.00 si alterneranno artisti di strada, giochi di una volta, visite guidate, cammini, sfilate di pedali e motori, oltre all’intrattenimento con la musica popolare e ovviamente le degustazioni di piatti della tradizione privernate.

Infatti il programma di quest’anno sarà particolarmente ricco di attività da svolgere: dalle visite guidate ai Musei Archeologici e alle Chiese di Priverno a cura dei Musei, all’apertura straordinaria del Parco Archeologico Privernum, dai raduni di biciclette e vespe organizzati dalle Associazioni Pisolo Bike e Vespa Club Priverno fino ai cammini tra storia, arte e natura a cura dell’Associazione Sentieri Nord Sud.

Non mancheranno le tarantelle in strada con musiche canti e balli del Centro Sud a cura del gruppo Aranira e ovviamente la degustazione dell’ottima falia casareccia e i broccoletti spadoni.

La XVI edizione della Sagra Falia e Broccoletti è organizzata dal Comitato Sagra Falia e Broccoletti, con il Patrocinio e il contributo di Regione Lazio, Arsial e Comune di Priverno e in collaborazione con l’Associazione Insieme Odv Priverno.

Il programma della manifestazione

ore 9.00 Raduno Piazza del Comune

a cura delle associazioni Pisolo Bike e Vespa Club Priverno

ore 9.30 Raduno Stazione dei treni di Fossanova

Si proseguirà poi per la via Francigena fino al borgo di Fossanova con visita guidata. Arrivo a Priverno con autobus urbano.

Giro per la sagra, poi visita nel centro storico e museo archeologico a cura dell’Associazione Sentieri Nord e Sud

ore 10.00 Raduno in Piazza del Comune

Per passeggiata nei vicoli a cura del sistema museale

Solo per chi partecipa alla passeggiata l'ingresso al museo archeologico (facoltativo) avrà il costo di 2.50 €

ore 10.30 apertura stand falia e broccoletti

ore 13.30 spettacolo Losonambulos artisti di strada

ore 15.00 giochi popolari

ore 15.30 distribuzione falia e broccoletti

dalle 15.30 alle 18.30

Palloncini e laboratori con Miss Miumiù

ore 16.15 spettacolo Losonambulos artisti di strada

ore 17.30 live Araniba la via delle tarantelle del centro sud

dalle ore 21.00 Piazzetta dei Delfini

Live Music con i Dadà

Museo Archeologico Aperto Costo Ciglietto €3.50

dalle ore 10.00 alle 13.00 dalle ore 15.00 alle ore18.00

Visita alle Chiese dalle 10.00 alle 13.00

Chiesa Concattedrale Di S. Maria - S. Tommaso - S. Giovanni S.Bendetto - Santa Maria Del Suffragio Purgatorio