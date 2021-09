A Castelforte la 37° edizione della Sagra dell’Uva e del Vino

Con l’arrivo dell’autunno torna l’ormai tradizionale appuntamento con la Sagra dell’Uva e del Vino di Castelforte, giunta ormai alla sua 37° edizione.

Presso piazza Falcone, in località Ciesco, si terranno due giorni di musica e tradizioni sabato 18 e domenica 19 settembre. A causa delle norme anti COVID-19 purtroppo non ci saranno i ricchi festeggiamenti degli altri anni, ma si potrà comunque godere di due serate di divertimento e relax.

In occasione della sagra infatti si esibiranno sabato sera la tribute band di Vasco Rossi, Siamo Innocenti che proporranno gli indimenticabili successi del Blasco nazionale che ha fatto emozionare e cantare intere generazioni. Domenica saliranno sul palco in piazza Falcone i MBL ovvero i Musicisti del Basso Lazio, gruppo folk moderno che da oltre 20 anni è impegnato nel recupero e promozione dell’identità regionale del sud del Lazio. Un progetto di culturale che propone in chiave moderna musiche e danze popolari locali.

Entrambi i concerti inizieranno alle 21.30 e vi si potrà accedere gratuitamente, fino a esaurimento posti, presentando il green pass. Nella giornata di domenica il concerto sarà preceduto, alle ore 20.00, dalla solenne celebrazione presieduta dal parroco don Fabio Gallozzi con benedizione e distribuzione dell’uva al termine della Santa Messa.

L’appuntamento

È dunque per le serate di sabato 18 e domenica 19 settembre a Castelforte.

