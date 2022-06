A Sezze la Sagra della Zuppa di Fagioli Riquagliata

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Arriva a Sezze la prima edizione di una sagra tutta dedicata a un piatto della tradizione: la Zuppa di Fagioli. E se molti possono pensare che giugno inoltrato con le sue temperature estive non sia proprio il periodo ideale per una zuppa, devono tener conto che in questo caso si parla di zuppa di fagioli riquagliata, ovvero del giorno dopo: fredda che ha avuto il tempo di riposare e amalgamare ancor di più i sapori.

Erano altri tempi quelli in cui le ristrettezze e l’oculatezza, nonché un certo rispetto per il cibo, facevano mangiare anche il giorno dopo i piatti avanzati e tutto sommato i nostri nonni non avevano torto, perché certe ricette ne guadagnano ancor di più nel sapore, è il caso della zuppa di fagioli riquagliata.

È questo desiderio di riportare ai giorni nostri certe tradizioni e certe usanze che ha mosso il Collettivo Sampietrino non Asfaltato, formato da giovani di Sezze, a organizzare questa primissima edizione della Sagra della Zuppa di Fagioli Riquagliata.

Il primo di una serie di progetti che porteranno a Sezze musica, spettacolo dal vivo, tradizioni popolari, cinema e teatro.

Si parte dunque con una golosa sagra che si terrà venerdì 24 giugno a partire dalle 18.00 nella suggestiva piazza delle Erbe, nel cuore di Sezze, e dato che i posti saranno limitati, per tutti gli amanti della zuppa di fagioli, sarà il caso di prenotare contattando il numero 327 6866196.