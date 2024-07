Salotti Musicali: The Cinelli Brothers in concerto

Prosegue l’appuntamento ormai consueto dell’estate a Latina con i Salotti Musicali una serie di concerti che portano in città importanti nomi del panorama musicale italiano e straniero organizzati dall’Associazione Eleomai, con il patrocino del Comune di Latina, della Provincia di Latina e Opes Comitato Provinciale di Latina.

Sabato 20 luglio, penultima data della rassegna, si esibiranno presso i Giardini del Palazzo Comunale The Cinelli Brothers band, progetto nato dalla comune passione per il blues elettrico di Chicago e del Texas degli anni '60 e '70, quando i fratelli di Latina Marco e Alessandro decisero di formare un team esplosivo proponendo un repertorio originale nello stile degli scacchi, della Stax e della Motown.

Tra i loro successi: nel settembre 2022 la band ha vinto la UK Blues Challenge e nel gennaio 2023 si è classificata al secondo posto all'International Blues Challenge di Memphis, negli Stati Uniti e il disco “No Country For Bluesmen” è stato nominato agli UK Blues Awards come “Blues Album Of the Year”. Nel 2024 la band è risultata vincitrice degli UK Blues Awards come “Blues Band Of the Year”.

L’appuntamento

È dunque sabato 20 luglio alle ore 21.30 presso i giardini del Palazzo Comunale di Latina. I biglietti possono essere acquistati in prevendita da Blu Ticket presso il Centro Commerciale Latina Fiori e on line sul circuito Boxol.