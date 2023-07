San Felice omaggia Anna Magnani con due giorni di eventi

In occasione dei 50 anni dalla scomparsa, il Comune di San Felice Circeo, in collaborazione con la Pro Loco e l’Associazione Culturale Romarteventi e l’Associazione Edizioni Interculturali, organizza due giorni di appuntamenti per celebrare una delle più grandi attrici italiane di tutti i tempi: Anna Magnani.

Nannarella, come la chiamava chi l’ha amata, era molto legata al comune pontino tanto da essere sepolta proprio al Circeo. Un amore ricambiato negli anni con un ricordo sempre vivo che l’ha vista celebrare anche nel 2003 con una prima grande mostra internazionale a lei dedicata, che in piccola parte sarà riproposta venerdì 7 e sabato 8 luglio presso Porta del Parco-Pro Loco.

Foto dai set dei tanti film che l’hanno vista protagonista, ma anche scatti inediti proprio al Circeo, abiti di scena, e altro materiale tratto dall’archivio privato di Luca Magnani e dalla collezione privata di Stefano Di Tommaso.

La mostra "Ciao Anna" sarà inaugurata nel pomeriggio di venerdì e sarà aperta al pubblico per tutta la giornata di sabato dalle 10.30 alle 19.00.

Nel pomeriggio di venerdì sarà inoltre presentato il libro “Semplicemente Anna” a cura di Maria Cuzzolaro, presidentessa dell’Associazione Culturale Edizioni Interculturali, un’anteprima nazionale.

Nella giornata di sabato proseguiranno le celebrazioni con la proiezione del documentario dedicato ad Anna Magnani: “ANNA, il mare, gli animali, le risate e Luca” di Elfriede Gaeng, scrittrice, regista e amica di famiglia della Magnani. Il film, produzione Edizioni Interculturali è diviso in 4 capitoli, e permetterà di scoprire e conoscere meglio una grande donna e artista internazionale, non solo la sua carriera artistica ma anche le fragilità che hanno caratterizzato la sua vita privata.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 7 e sabato 8 luglio in piazza Lanzuisi a San Felice Circeo. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.