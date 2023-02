San Valentino: Fondi festeggia col concerto “L'Amor che move il sole e l'altre stelle”

Prendendo spunto dal verso dantesco che chiude XXXIII canto del Paradiso e l’intera Divina Commedia, arriva nella splendida cornice di Palazzo Caetani a Fondi un concerto che celebra l’Amore.

Come Dante giunto nell’Empireo entra in contatto con il cielo infinito colmo di luce e amore, così lo spettatore potrà godere delle più belle composizioni d’amore scritte da grandissimi compositori come Nino Rota, Ennio Morricone, Henry Mancini, Leonard Cohen, George Gershwin, Georges Bizet, Giacomo Puccini, Francesco Paolo Tosti, Mauro Giuliani, Leo Brower, J.K.Mertz, Yevhen Stankovych.

Il concerto, organizzato in occasione di San Valentino dall’Associazione "MOYSA" e la Pro Loco Fondi col patrocinio del Comune di Fondi e dell’Ente Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi, si terrà sabato 18 febbraio alle ore 18.30 e sarà a ingresso gratuito.

A esibirsi Luigi De Meo al pianoforte, Nicola Galeotti alla chitarra classica e Maria Di Biasio cantante soprano. La serata sarà presentata da Stefania Di Benedetto della Pro Loco Fondi.

L’appuntamento

È dunque per sabato 18 febbraio alle ore 18.30 presso la sala grande del Palazzo Caetani di Fondi. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Pro Loco al numero 3297764644.