Sapori di Mare: a Sperlonga il meglio del pesce azzurro e dell’enogastronomia locale

Un appuntamento ormai fisso dell’estate di Sperlonga è la manifestazione Sapori di Mare che promuove il pesce azzurro e le eccellenze enogastronomiche della provincia pontina da quasi venti anni

Torna dunque anche quest’anno, dopo ben due estati di stop dovuto alla pandemia, l’appuntamento nella suggestiva piazza Fontana, lungo la via del Porto e fino alla Torre Truglia, dove passeggiando si potranno visitare gli stand di produttori agroalimentari locali e degustare prelibatezze nostrane.

Ma non finisce qui, oltre al villaggio enogastronomico, si terranno vari laboratori sulle eccellenze ittiche locali e nazionali, showcoocking, incontri di approfondimento, presentazioni di libri che riguardano il mare e l’alimentazione, musica dal vivo e spettacoli di vario genere.

Dal 24 al 26 giugno il villaggio enogastronomico sarà aperto dalle 18 alle 24. Tutti i giorni dal tramonto presso la Torre Truglia si potrà visitare la mostra dell’artista Enzo Casale, curiosare nel mercatino del vinile e ascoltare buona musica con il dj set con aperitivo venerdì e sabato a cura di "Big Village TV" e domenica a cura di Alex Gatta e Fab Verxetti (resident format Radio Valle #Tuttanatastoria) che misceleranno musica dance anni 70, 80 e 90.

L’appuntamento

È dunque da venerdì 24 a domenica 26 giugno nel centro storico di Sperlonga e presso la Torre Truglia.

Il programma di Sapori di Mare

Venerdì 24 giugno

ORE 18:00, PIAZZA FONTANA E PASSEGGIATA DEL PORTO

Apertura villaggio enogastronomico

ORE 18:30, PIAZZA FONTANA

Cerimonia di inaugurazione "Sapori di Mare 2022"

ORE 19:00, PIAZZA FONTANA

Presentazione evento "Sapori di Mare 2022"

Interverranno: Armando Cusani, Sindaco di Sperlonga, Enrica Onorati, Assessora Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo; Pari Opportunità, Dott. Giovanni Acampora, Presidente della Camera di Commercio FR e LT, Dott. Luigi Niccolini, Presidente di INFORMARE Azienda Speciale della Camera di Commercio FR e LT, Dott. Mauro Macale, Presidente del FLAG (Fisheries Locai Action Groups), Leone Armando La Rocca, Presidente del Consorzio Sperlonga Turismo, ideatore di "Sapori di Mare", Mario Brancaleone, tecnico esperto in politiche agrarie, Tommaso Iacoacci, Slow Food Latina, ex consigliere di Slow Food Italia, Gianfranco Cartisano per EBTL, Ente Bilaterale del Turismo del Lazio, Quirino Rotunno, Presidente WorldCompany. Moderatore: Dott. Luigi Sabbadin, coord. Culturale "Sapori di Mare" Presenta: Tony Manzi

ORE 19:30, PIAZZA FONTANA

Show Cooking con prodotti ittici e tipici locali a cura di Slow Food Latina

ORE 20:30, PIAZZA FONTANA

Spettacolo musicale a cura di Angelo De Niro e il suo trio

Sabato 25 giugno

ORE 18:00, PIAZZA FONTANA E PASSEGGIATA DEL PORTO

Apertura villaggio enogastronomico

ORE 18:30, PIAZZA FONTANA

Convegno "Un mare d'olio"

Interverranno: Luigi Centauri, Presidente Capol, Roberto Campagna, Giornalista, Scrittore, Giò La Rocca, Esperto Marketing della Ristorazione, Cosmo di Russo, Esperto e Produttore d'olio, Tommaso Iacoacci, Comm. Ambiente e Paesaggi Capol, Enrico della Pietà, Arsial, Quirino Briganti, Presidente Compagnia dei Lepini e Vicepresidente Nazionale di Rete. Moderatore: Dott. Luigi Sabbadin, coord. Culturale "Sapori di Mare". Presenta: Tony Manzi

ORE 21:30, PIAZZA FONTANA

Concerto di Desireè Capaldo accompagnata dal Maestro Gabriele Pezone

Domenica 26 giugno

ORE 18:00, PIAZZA FONTANA

Apertura villaggio enogastronomico

ORE 18:30, PIAZZA FONTANA

Presentazione del libro: "Alieutica - Biodiversità ittica e Pesca ecosostenibile nel Mediterraneo antico - da Oppiano ad Aquileia"

Interverranno: Prof. Giuseppe Nocca, Autore. Moderatore: Dott. Luigi Sabbadin, coord. Culturale "Sapori di Mare". Presenta: Tony Manzi