Sapori di Mare: a Sperlonga la manifestazione dedicata al pesce azzurro e alle eccellenze locali

Un traguardo importante per la manifestazione che apre l’estate a Sperlonga: Sapori di Mare. Dal 29 giugno al 2 luglio nello splendido comune pontino sul mare arriva l’evento che coniuga enogastronomia, cultura e promozione del territorio.

La manifestazione si svilupperà in vari punti nella parte bassa di Sperlonga: in piazza Fontana saranno allestiti gli stand gastronomici e gli eventi di show-cooking, non mancherà anche un piccolo palco sul quale si terranno dibattiti e concerti dal vivo durante i 4 giorni della kermesse. Lungo la via del Porto ci saranno gli stand di artigianato locale mentre nello slargo ai piedi della Torre Truglia troveranno posto gli operatori che rappresenteranno il meglio dei prodotti dell’agricoltura e del territorio interno.

La torre Truglia sarà il centro di numerosi appuntamenti esclusivi musicali e culturali con degustazioni ai quali accedere su prenotazione. Nel corso dei quattro giorni di manifestazione si terranno anche delle visite guidate nel centro storico a cura di Sperlonga Turismo (per info e prenotazioni: Via del Municipio, 9 Tel. 0771 557524, infopoint@sperlongaturismo.it)

Grande attenzione sarà data all’aspetto sostenibile dell’enogastronomia locale.

Novità di quest’anno la collaborazione con il Museo Archeologico di Sperlonga che celebra i 60 anni dall’apertura con una serie di attività culturali, laboratori didattici e un evento-spettacolo, organizzati dall’associazione culturale “SPQR” inoltre sarà allestito uno stand storico sull’alimentazione al tempo dei Romani con ricette incentrate per l’occasione sul pesce azzurro, e conferenze sparse tra le aule del Museo Archeologico e le strutture del Borgo e del centro storico.

L’appuntamento

È dunque a Sperlonga da giovedì 29 giugno a domenica 2 luglio.

Il programma della manifestazione

Giovedì 29 giugno

ORE 18:30, PIAZZA FONTANA E PASSEGGIATA DEL PORTO

Apertura villaggio enogastronomico

ORE 19:30, TORRE TRUGLIA

Aperitivo al tramonto

ORE 19:30, PIAZZA FONTANA

Convegno «MareTerraAria: mondi imprescindibili»

Intervengono: Sara Cacciarmi, Giornalista, "Il Terzo News”, Federico Cernevaie, Sindaco di Monte San Biagio, Tommaso lacovacci, "Sapori di Mare”, Claudio Di Giannantonio, dirigente Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio). Modera: Luigi Sabbadin, "Sapori di Mare”

ORE 21:30, PIAZZA FONTANA

Musica & Balli con "K-DJ Angel”

Venerdì 30 giugno

ORE 18:30, PIAZZA FONTANA E PASSEGGIATA DEL PORTO

Apertura villaggio enogastronomico

ORE 19:00, PIAZZA FONTANA

Cerimonia di inaugurazione "Saporì di Mare 2023"

ORE 19:30, PIAZZA FONTANA

Convegno enogastronomico “20 anni del nostro mare e della nostra terra"

Intervengono:

Armando Cusani, Sindaco di Sperlonga, Pasquale Ciacclarelll, Regione Lazio - Assessore Politiche del Mare, Giovanni Acampora, Presidente CCIAA Frosinone - Latina, Luigi Niccolini, Presidente INFORMARE, Gianfranco Cartisano, Ente Bilaterale Turismo Lazio, Vincenzo Di Lucia - Vice Presidente Confcommercio, Rocco Tolta, Giornalista RAI, Quirino Rotunno, Presidente World Company, Leone Armando La Rocca, Pres. Sperlonga Turismo Modera: Luigi Sabbadin, "Sapori di Mare"

ORE 19:30, TORRE TRUGLIA

Aperitivo al tramonto

ORE 21:30, PIAZZA FONTANA

Spettacolo Musicale con "SwinGang"

Sabato 1 luglio

ORE 18:30, PIAZZA FONTANA E PASSEGGIATA DEL PORTO

Apertura villaggio enogastronomico

ORE 18:30, PIAZZA FONTANA

Convegno «Economia e risparmio sotto l'ombrellone»

Parte I: L'Economia del mare e del Turismo Intervengono:

Antonello Testa, Coordinatore di OsserMare Osservatorio Nazionale sull'economia del Mare, Leone Armando La Rocca, Presidente Consorzio Sperlonga Turismo

Modera: Luigi Sabbadin, "Sapori di Mare"

ORE 19:00, PIAZZA FONTANA

Parte II - Banche, impresa e risparmio Con la partecipazione straordinaria di:

Corrado Passera, Presidente Illimity Bank, Vito Grassi, Vice Presidente Confindustria

Modera: Leopoldo Gasbarro, Direttore Wall Street Italia

ORE 19:30, TORRE TRUGLIA

Aperitivo al tramonto

ORE 21:30, PIAZZA FONTANA

Spettacolo Musicale con "ALLAS"

Domenica 2 luglio

ORE 18:30, PIAZZA FONTANA E PASSEGGIATA DEL PORTO

Apertura villaggio enogastronomico

ORE 19:30, TORRE TRUGLIA

Aperitivo al tramonto

ORE 20:00, PIAZZA FONTANA

Presentazione del libro: "Falerno, il vino dei Cesari" Intervengono:

- Prof. Giuseppe Nocca, Autore Modera: Luigi Sabbadin, "Sapori di Mare"

ORE 21:30, PIAZZA FONTANA

Spettacolo Musicale «I Briganti del Re» Pizziche, tammurriate e tarantelle dal Cilento