Sapori di Mare: a Sperlonga quattro giorni di degustazioni

Una manifestazione che è solita aprire la stagione estiva degli eventi a Sperlonga è Sapori di Mare, la rassegna dedicata all’enogastronomia locale e in particolare al pesce azzurro che quest’anno si terrà da giovedì 27 a domenica 30 giugno.

Un evento che dal 2003 propone al pubblico degustazioni, spettacoli dal vivo, appuntamenti culturali e di intrattenimento.

Giovedì 27 si parte in piazza Fontana con l’apertura del “villaggio” composto da eleganti casette in legno che proseguiranno anche in via del Porto e Largo Torre Truglia. L’avvio ufficiale alla presenza delle autorità cittadine si terrà venerdì alle ore 19.30.

Ogni giorno oltre alle degustazioni di piatti a base degli ottimi prodotti locali anche musica dal vivo, incontri con autori che presenteranno libri a tema e inoltre mostre: presso la Torre Truglia si potrà visitare “Il Labirinto” a cura di Paolo Giorgi e presso l’auditorium gli scatti di Gianpaolo Conti ne “In ogni cosa che vedo”.

Non mancheranno escursioni e visite guidate a cura di Sperlonga Turismo (per info e prenotazioni: Via del Municipio, 9 Tel. 0771 557524, infopoint@sperlongaturismo.it).

L’appuntamento

È dunque da giovedì 27 a domenica 30 giugno nel cuore di Sperlonga.