Saturnalia Winter: incontri e visite guidate al Museo Archeologico di Priverno

Come molti sanno oramai, diverse festività cristiane hanno proseguito antiche tradizioni di popolazioni vissute in epoche coeve o precedenti, in particolar modo in Italia è capitato con le celebrazioni dell’Antica Roma. È così che molte date festive del calendario romano trovano riscontro tra quelle odierne, un esempio su tutti sono i Saturnalia, festività dedicate al dio Saturno che si tenevano a dicembre in occasione del solstizio d’inverno quando le giornate tornano ad allungarsi.

Sono proprio certe festività e il loro legame con l’oggi che il Museo Archeologico di Priverno cercherà di presentare e approfondire durante il periodo natalizio con una serie di incontri a tema: i Saturnalia Winter. L’iniziativa che rientra nel Progetto Convivium, Monti Lepini promosso e realizzato dalla Compagnia dei Lepini, Sistema Territoriale Musei dei Monti Lepini, realizzata con il sostegno Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Archivi è partita il 5 dicembre proseguirà fino a gennaio.

Le attività, che rientrano nel programma di eventi di Bianco Priverno, sono ad ingresso gratuito ma a numero chiuso, potranno partecipare un massimo di 30 persone, pertanto la prenotazione è obbligatoria e da effettuare chiamando i numeri 0773912306 oppure 3472330723.

Il calendario degli appuntamenti:

MISTERO AL MUSEO, PRIVERNUM SI TINGE DI GIALLO

domenica 5 dicembre ore 16.00

Un tranquillo pomeriggio di dicembre è sconvolto da un fosco delitto. Trovare il colpevole è urgente perché stanno per cominciare i festeggiamenti dei Saturnalia.

Versione live di Cluedo, il famoso gioco da tavolo

massimo 20 partecipanti. In caso di richiesta sono previste repliche.

IO STO CON GLI AVI

sabato 11 e sabato 18 dicembre ore 11.00

In visita al museo con i nonni per raccontare e ascoltare storie del passato e realizzare insieme originali decori natalizi.

SATURNALIA DAYS

domenica 12 e giovedì 23 dicembre ore 16.00

Alla scoperta dell’antica Festa dei Saturnalia. Alla maniera dei Romani creiamo corone e ghirlande per decorare la casa, doni originali a tema archeologico da scambiarsi a Natale.

ARCHEO CHRISTMAS TREE

sabato 18 dicembre ore 16.00

Decoriamo insieme l’albero di Natale più bello e originale che il Museo abbia mai avuto.

AL MUSEO SI GIOCA A TOMBOLA!

mercoledì 29 dicembre e mercoledì 5 gennaio ore 16.00

A FINE ANNO… UN BANCHETTO PER LE FESTE

giovedì 30 dicembre h 17.30

visita tematica a cura dello staff del museo e spettacolo di Valentina Ferraiuolo – Tamburo Rosso Musica d’asporto. Piatti Musicali in pronta consegna

CALENDE, NONE E IDI…il calendario romano

domenica 2 gennaio ore 16.00

un’attività originale e divertente per imparare a leggere il calendario romano e crearne uno proprio da consultare tutto l’anno