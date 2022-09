A Sermoneta la Secolare Fiera di San Michele

Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, torna finalmente l’attesa Secolare Fiera di San Michele a Sermoneta.

Dal 29 settembre al 2 ottobre torna la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio pontino organizzata dall’Amministrazione comunale di Sermoneta, con il patrocinio del Ministero delle Politiche agricole, Regione Lazio, Provincia di Latina, Camera di Commercio Latina-Frosinone, Confcommercio Lazio sud e con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.

Una mostra mercato di quasi duemila metri quadrati di area espositiva, arricchita da una vasta area ristoro, stand di prodotti tipici, florovivaismo, un’area tutta dedicata alla zootecnica, spettacoli equestri e mostra di trattori d’epoca, che richiamano l’antica tradizione della fiera che sin dal medioevo richiamava contadini, allevatori e commercianti a Sermoneta per scambiare merci e informazioni.

Oltre ad ospitare scolaresche presso la fattoria didattica e vari laboratori, si terranno diversi incontri di approfondimento sull’olio extravergine di oliva, in collaborazione con Capol, con il concorso “L’olio delle Colline a Sermoneta”. Altri convegni sono in programma il 30 settembre con la presentazione del marchio di qualità comunale De.C.O., il sabato alle 11 con un incontro sulle fonti energetiche alternative in agricoltura in collaborazione con il Pomos – Università La Sapienza e, alle 18, “Il Lazio del vino tra storia e tradizioni millenarie” a cura di Ais Lazio delegazione di Latina. Presso la sala convegni previste anche presentazioni di libri di autori locali con “Libri in fiera”.

Non mancherà ogni sera l’intrattenimento: dalla musica al cabaret, ce ne sarà per tutti i gusti. Gli spettacoli inizieranno alle ore 21, per giovedì 29 settembre è in programma una serata dedicata agli amanti del ballo liscio con la Entony Band Orchestra. Venerdì 30 settembre arriverà a Sermoneta uno degli artisti più divertenti di cinema e tv, Greg (del duo Lillo e Greg), nell’insolita veste di musicista con la sua band “I Frigidaries”, che con tanta ironia fanno rivivere un genere musicale popolare negli anni '50 e '60. Sabato 1 ottobre la Secolare Fiera ospita un tributo a Fabrizio De Andrè e alla Pfm con i “Dimensione Prog”. Spazio anche alla comicità con l’intervento di Gianluca “Scintilla” Fubelli, il comico reso celebre da Zelig e Colorado. Gran finale, domenica 2 ottobre, lo show “Tali e quali o quasi”, otto artisti sul palco che interpreteranno tantissimi personaggi di tutti i tempi con oltre 70 cambi di costume eseguendo le canzoni più conosciute della musica italiana.

L’appuntamento

È dunque presso l’area del mercato di Monticchio a Sermoneta dal 29 settembre al 2 ottobre. L’ingresso è libero.