A Terracina le semifinali del Summer Day Music Fest

Torna l’appuntamento annuale legato alla valorizzazione di giovani artisti emergenti selezionati a livello nazionale per essere i protagonisti di Summer Day Music Fest evento giunto alla 8° edizione che si svolgerà a Terracina il 29 luglio, con una straordinaria novità, sì perché quest’anno Summer Day è "inclusion". Il primo evento in Italia e tra i primi in Europa a coniugare tutti i colori delle forme artistiche senza più alcun pregiudizio, separazione o barriera. Tutto questo grazie all’intuizione di Alessandra De Santis, Inclusion Art Director per Summer Day Music Fest. Semifinali sabato 17 e domenica 18 giugno al di Terracina presso l’Open Art Café.



Il direttore artistico della manifestazione Franco Iannizzi e Marco Mori responsabile della divisione discografica di Lab Music Factory, lavorano all’unisono nella ricerca di talenti da seguire, sostenere e lanciare, con un modello che va, che vuole andare controcorrente. Una sorta di Music Social Brand, quello costituito dai due con LAB LABEL e per “social” loro intendono “sociale” nella sua accezione storica e più nota, sì, un modello che non intende mercanteggiare sulle ambizioni dei giovani artisti e che pone al centro del metodo, innanzitutto il lavoro, il talento, la costanza, senza che queste illusioni dei giovani siano alimentate da false promesse a costi esagerati.