Il senso mutevole del nostro andare: la personale di Alessandra Rovelli allo Spazio COMEL

Appuntamento di maggio allo Spazio COMEL durante il quale torna una dei protagonisti della X edizione del Premio COMEL, la competizione internazionale che porta a Latina artisti da tutta Italia e dal continente europeo.

Infatti la personale che sarà inaugurata sabato 11 maggio è di Alessandra Rovelli vincitrice del Premio del Pubblico con l’opera “Il senso mutevole del nostro andare” che da il titolo anche all’evento.

La mostra, a cura di Dafne Crocella, propone in esposizione un percorso installativo di life box, ovvero scatole di cartone sulle quali l’artista applica la tela e svariati altri materiali, in un percorso che sta sperimentando da alcuni anni. Si potrà ammirare dunque una composizione in cui paesaggi rarefatti immortalano particolari momenti del giorno, dell’anno di alcuni luoghi e, attraverso queste “istantanee”, si viene a ricreare un racconto, uno scorrere del tempo: “La mutevolezza alla quale l’artista si riferisce è data dall’insieme del suo lavoro: attimi diversi del giorno, stagioni diverse, natura che cambia e dunque si trasforma – afferma Dafne Crocella, nel suo testo critico – Per questo il lavoro dell’artista si sviluppa in composizioni, dove i singoli pezzi, come in una musica, formano insieme la melodia, il procedere”.

L’appuntamento

È per sabato 11 maggio alle ore 18.00 allo Spazio COMEL per l’inaugurazione, la mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 17 alle 20 fino a domenica 26 maggio.