Sulla via Francigena del Sud alla scoperta del Brigante Gasperone

Tornano gli appuntamenti alla scoperta degli splendidi borghi e centri turistici posti sulla via Francigena del Sud: una serie di percorsi per conoscere meglio i luoghi e la loro storia.

In programma per sabato 4 marzo una passeggiata lungo il “Sentiero dei Briganti” in particolare si visiteranno i luoghi battuti dal brigante Antonio Gasbarone, meglio conosciuto come Gasperone, sulle montagne di Sonnino.

Nell’escursione guidata sarà compresa anche la visita al Museo Terra di Confine a Sonnino. Durante il pranzo si potranno gustare prodotti tipici locali.

L’appuntamento

È dunque per sabato 4 marzo a partire dalle ore 8.30. per informazioni e prenotazioni sono disponibili l’indirizzo email segreteria@dmofrancigenasudlazio.it e il numero 320 61 96 535 (anche Whatsapp).

Il programma

Ore 8:30 arrivo alla stazione di Priverno – Fossanova e transfert in pullman a Sonnino

Ore 9:00 appuntamento in Piazza Garibaldi presso Gazebo DMO

Partenza per il percorso dei Briganti sulla rete sentieristica “L’imprendibile banda Gasperone. Paesaggi nella storia”, percorso di montagna S1: Anello Rifugio La Cona – Monte Ceraso – Rifugio Gasperone Lunghezza Km 4,7. Primo tratto in salita fino al rifugio montano La Cona, si risale verso la cima di Monte Ceraso(824 mt s.l.m.) dove si trova il Cippo di confine papalino\borbonico N 25, lo Skyline e il monumento del brigante Antonio Gasbarone (alias Gasperone), si riscende verso il rifugio Gasperone, breve sosta e si ritorna in paese.

Ore 13:00 Si rientra per il pranzo al Sonnino Food Museum (€ 20.00) di Sebastiano e Amalia.

Menù a buffet: bruschetta, prosciutto di montagna, salciccia secca, formaggio, olive, polenta fritta, verdure grigliate, minestra di pane e fagioli, acqua, vino Merlot e Trebbiano, dolci e caffè.

Ore 14:30 Passeggiata nel centro storico e visita al museo “Terra di Confine” dove saremo accolti dalle autorità locali.

Ore 16:30 Rientro, con transfert pullman, alla stazione di Priverno – Fossanova.