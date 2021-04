Archeotrekking per il Sentiero della Regina e visite guidate alla Grotta delle Capre

Il Lazio rientra in zona gialla e la Pro Loco di San Felice Circeo riprende le attività all’aperto rivolte al pubblico amante della natura.

Per il primo fine settimana di maggio tornano due appuntamenti davvero molto amati in luoghi incantevoli: sabato 1 si svolgerà l’Archeotrekking lungo il sentiero della Regina e domenica 2 la visita guidata alla Grotta delle Capre.

Il Sentiero della Regina è un affascinante percorso all’interno del Parco Nazionale del Circeo a contatto con la natura e alla scoperta di ville rustiche di epoca romana disseminate lungo il percorso. Partendo alle ore 9.00 dall’area pic-nic del Peretto e seguendo un percorso a semianello si giungerà a Torre Paola per poi far ritorno indietro. Il percorso non mostra particolari difficoltà ed è adatto anche a bambini dai 6 anni ma occorre munirsi di scarpe da ginnastica che non abbiano la suola liscia. La passeggiata ha una durata di circa tre ore.

La visita guidata alla Grotta delle Capre con inizio alle ore 10.00 nel piazzale San Francesco dove ci si radunerà per poi raggiungere la località Quarto Caldo, prevede una piacevole passeggiata sulla scogliera sul versante sud del promontorio del Circeo, tra panorami mozzafiato e macchia mediterranea fino a raggiungere uno dei siti preistorici più importanti del territorio. Un viaggio unico tra ere glaciali alla scoperta della geologia.

Dato che è previsto un numero limitato di partecipanti nel rispetto delle norme anti COVID, è preferibile prenotare: per partecipare a uno o a entrambi gli appuntamenti occorre chiamare i numeri 0773/547770 o 329.9166914, o scrivere una email tour.prolocosanfelicecirceo@gmail.com

L’appuntamento

È dunque per sabato 1 maggio per partecipare all’Archeotrekking lungo il sentiero della Regina e domenica 2 maggio per la visita guidata alla Grotta delle Capre.