Il Sentiero di Circe: disegno e degustazioni all’Azienda Ganci

Secondo appuntamento della fase sperimentale de Il Sentiero di Circe un progetto di promozione e valorizzazione del territorio ideato dall’Associazione Circe.

Attraverso l’arte e appuntamenti nei luoghi più suggestivi della provincia, l’Associazione Circe intende costruire itinerari turistici che permettano di conoscere meglio non solo i luoghi storici, ma anche la natura e le varie eccellenze di Latina e la sua provincia e lo fa con una serie di incontri partecipati, per costruire con i cittadini i percorsi che valorizzino le peculiarità del territorio.

Partiti con il primo appuntamento dal cuore della città, dal Museo Cambellotti, la seconda tappa del Sentiero di Circe si muove alla scoperta dell’agro pontino e proseguirà ogni primo sabato del mese fino al Parco Nazionale del Circeo. Questo secondo evento sarà ospitato dall’Azienda Agricola Ganci, storica realtà pontina che dagli anni Cinquanta propone al pubblico la ricchezza della nostra terra: olii, vini e prodotti a km zero.

Sabato 5 marzo a partire dalle 16 si potrà tornare a disegnare dal vero e in questo caso en plein air nell’accogliente tenuta Ganci. Il vino e la terra saranno protagonisti assoluti di questo appuntamento non solo per la degustazione che si terrà nel corso del pomeriggio, ma anche perché chi si cimenterà col disegno potrà sperimentare la tecnica del vinarello: ossia un particolare tipo di acquerello che sostituisce il vino all’acqua. L’utilizzo del vino incide attraverso l’asciugatura e l’ossidazione di componenti come tannino e antociani, donando al disegno calde sfumature rosse.

Per partecipare occorre prenotare il proprio posto sul sito de Il Sentiero di Circe l’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti COVID-19 e prevede una piccola quota di partecipazione per la degustazione in azienda.