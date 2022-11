Sentiero di Circe: passeggiata guidata e disegno dal vero lungo le dune della Bufalara

Proseguono gli itinerari sperimentali ideati dall’Associazione Circe per riscoprire il territorio, e in particolare il Parco Nazionale del Circeo, attraverso le arti visive.

In programma per sabato 12 novembre dalle 9 alle 12 una suggestiva passeggiata tra le dune presso la Bufalara (alla fine della Strada della Lavorazione) e il Lago dei Monaci.

Questa passeggiata è la sesta tappa del Sentiero di Circe, pensato per collegare alcuni tra i luoghi naturali più suggestivi della provincia pontina.

Ospite d’eccezione dell’incontro sarà l’ornitologo Nick Henson. Lo studioso inglese, che si è trasferito in terra pontina sin dagli anni ’80, ha collezionato nel suo importante curriculum numerosi studi storico-scientifici sul comportamento di centinaia di specie di volatili, con particolare attenzione agli uccelli migratori e stanziali del Parco Nazionale del Circeo.

La passeggiata guidata, di circa 3 km, si terrà lungo le dune a partire dalla Bufalara, si potrà così godere da un lato della vista del mare e dall’altro delle zone umide dei laghi, fino a giungere alla torretta di avvistamento con vista sul Lago dei Monaci, zona che, seppure sia tra le meno frequentate e note del Parco Nazionale del Circeo, rappresenta un piccolo e prezioso tesoro di biodiversità.

Come è ormai consuetudine per le iniziative dell’Associazione Circe, non mancherà la sessione di disegno dal vero, stimolata anche dall’osservazione delle varie specie di uccelli presenti nella zona osservabili da vicino con un cannocchiale messo a disposizione dei partecipanti.

L’appuntamento

È per sabato 12 novembre a partire dalle ore 9.00 alla fine della strada della Lavorazione, presso il parcheggio davanti allo stabilimento balneare all’ingresso della loc. “Strada Interrotta” – Lato Sabaudia. È consigliabile indossare abbigliamento comodo, portare con sé il materiale per il disegno e se in vostro possesso anche un binocolo. La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione compilando l’apposito form. Per informazioni è possibile scrivere una email all’indirizzo circe.aps@gmail.com