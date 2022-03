Il Sentiero di Circe: colazione e disegno al Fogliano

Appuntamento ormai consueto ogni primo sabato del mese con una delle iniziative della fase sperimentale de Il Sentiero di Circe, un progetto di promozione e valorizzazione del territorio ideato dall’Associazione Circe.

L’intento del progetto è quello di costruire itinerari turistici che permettano la scoperta e la valorizzazione dei luoghi più suggestivi della nostra provincia: natura, storia, prodotti tipici, cultura il tutto impreziosito dall’osservazione, il disegno dal vero e l’arte. Questa fase preliminare chiede ai cittadini di partecipare per creare insieme percorsi piacevoli e che possano valorizzare il nostro splendido territorio.

La terza tappa di questo percorso partecipato, dopo il Museo Cambellotti e l’Azienda Agricola Ganci, è in programma per sabato 2 aprile presso il Borgo di Villa Fogliano: a partire dalle 9.30 l’Associazione Circe in collaborazione con l’Associazione Diaphorà organizza una colazione insieme e poi una giornata dedicata alla natura, all’interpretazione ambientale e al disegno en plein air in riva al lago. Per chi vorrà si proseguirà con un pranzo al sacco nell’area pic nic.

Particolarmente suggestiva l’interpretazione ambientale che permetterà di immergersi nella natura ponendo attenzione ai vari sensi.

Questo terzo appuntamento segna all’interno del percorso il distacco dalla città e la progressiva immersione nella natura che porterà i partecipanti, di mese in mese, ad avvicinarsi a una conoscenza più intima del Parco del Circeo. In questo senso risulta davvero importante la collaborazione con l’Associazione Diaphorà, che si occupa di integrazione socio-lavorativa e del benessere psicofisico di persone con disabilità, perché nella costruzione dei percorsi turistici per valorizzare il territorio è essenziale che siano fruibili per tutti.

Quindi una giornata all’insegna oltre che del disegno e della natura, anche di temi come disabilità, inclusione e ambiente.

L’appuntamento

È dunque per sabato 2 aprile dalle ore 9.30 a Villa Fogliano. Per partecipare è necessario registrarsi sul sito dell’Associazione Circe, all’evento sono invitati a partecipare tutti, in particolare i bambini.