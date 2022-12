Il Sentiero di Circe fa tappa sul Lago di Caprolace

Torna per la sua settima tappa Il Sentiero di Circe, l’itinerario sperimentale ideato dall’Associazione Circe APS per riscoprire e conoscere meglio attraverso le arti visive il Parco Nazionale del Circeo.

La settima tappa vedrà come protagonista il Lago di Caprolace e si svolgerà sabato 17 dicembre dalle 9.00 alle 12.00, i partecipanti in questa occasione saranno accompagnati dai racconti e disegni dal vero del noto artista pontino Luciano Cisi.

Con questo appuntamento si andrà alla scoperta della zona lagunare della pianura pontina, dove le specie botaniche della macchia mediterranea si incontrano con i canneti fino a raggiungere il Lago di Caprolace, facente parte delle zone umide di interesse internazionale secondo la Convenzione di Ramsar.

Durante l’evento si potrà passeggiare ammirando non solo lo splendido paesaggio ma anche le tantissime specie di uccelli migratori e sostare per una sessione di disegno dal vero, un’operazione che rientra nel cosiddetto “turismo lento” nato per riappropriarsi dei luoghi attraverso l’osservazione creativa della realtà, magari applicandola in produzioni artistiche.

In tale ottica ospite speciale dell’evento sarà Luciano Cisi, a disposizione dei partecipanti per raccontarsi e fornire consigli e suggerimenti sul disegno en plein air. Cisi, disegnatore autodidatta e acquerellista di grande talento e originalità, opera da oltre vent’anni nel mondo dello sketchcrawl, diventandone uno dei principali esponenti in Italia.

Per tutti coloro che volessero partecipare il punto di raduno è previsto alle ore 9.00 a Sabaudia, presso l’area commerciale del Residence Sacramento (Viale Sicilia n.17); da qui si percorrerà in auto la Strada Sacramento fino a raggiungere Strada Diversivo Nocchia, per poi proseguire a piedi lungo il sentiero che condurrà alla sponda del lago, dove sarà possibile sostare per disegnare e osservare l’avifauna locale con l’aiuto di un binocolo messo a disposizione dall’associazione. La conclusione della tappa è prevista per le ore 12.00.

Si invitano tutti i partecipanti a vestirsi con abbigliamento comodo e a munirsi eventualmente di un binocolo, oltre che dei materiali per il disegno in quanto non forniti dall’associazione.

Per partecipare a questo evento, come a tutte le future tappe della sperimentazione del Sentiero, è richiesta una piccola donazione annuale di euro 5,00 in qualità di “Amico di Circe” a sostegno della realizzazione del progetto e dell’installazione della segnaletica lungo il percorso; e la compilazione di un form di prenotazione.

Per maggiori informazioni è possibile inviare un messaggio all'indirizzo email circe.aps@gmail.com

