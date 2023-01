Il Sentiero di Circe fa tappa alla Piscina della Verdesca

Indirizzo non disponibile

Torna per la sua ottava tappa il Sentiero di Circe un itinerario sperimentale alla (ri)scoperta del Parco Nazionale del Circeo attraverso le arti visive. L’iniziativa, ideata e organizzata dall’ associazione Circe APS farà tappa presso le Piscine della Verdesca dopo una piacevole camminata abbinata al disegno en plein air in compagnia dei rappresentanti del Parco Nazionale del Circeo e del Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano.

Con questa ottava tappa si giunge nel cuore del Parco del Circeo per scoprire ciò che rimane dell’antica selva di Terracina chiamata anche “di Circe” caratterizzata da un paesaggio naturalistico paludoso antecedente alla bonifica integrale avvenuta negli anni Trenta. Un ambiente così raro e prezioso tanto che nel 1977 è stata dichiarata “Riserva della biosfera”, nell’ambito del programma M.A.B. patrocinato dall’Unesco.

All’iniziativa prenderanno parte una delegazione del Parco Nazionale del Circeo, che ha stretto un protocollo di intesa con la Circe APS, e una del Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano, in qualità di gestore del bene demaniale. Le delegazioni illustreranno gli aspetti più rappresentativi, da un punto di vista storico, botanico e faunistico, della Selva di Circe, con particolare attenzione a uno degli ambienti più evocativi e noti dell’antica foresta, ovvero la Piscina della Verdesca, l’unica accessibile rispetto ad altre piscine tutelate dalla riserva integrale.

Durante la sosta in questo splendido luogo si potranno ammirare particolari specie di piante, volatili, piccoli anfibi e rettili e disegnare l’ambiente en plein air.

Il raduno è previsto sabato mattina alle ore 9.00 presso l’area pic-nic di Località Cerasella da dove si procederà a piedi verso la Piscina della Verdesca percorrendo un comodo sentiero, qui si potrà sostare fino alle 12.30. È consigliato indossare abiti comodi, munirsi di sgabelli portatili per sedersi e per chi vorrà dipingere di portare l’occorrente. Non è possibile introdurre animali domestici nella Piscina della Verdesca.

Per partecipare occorre prenotare compilando il form on line, per maggior informazioni è possibile inviare una email all’indirizzo circe.aps@gmail.com