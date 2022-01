Senza Sipario: al via la XXI edizione a Formia

Sarà inaugurata domenica 9 gennaio la XXI stagione teatrale “Senza Sipario” promossa dal Teatro Bertolt Brecht in collaborazione con l’ATCL (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio) all’interno del riconoscimento FUS e ospitata dal Piccolo Teatro Iqbal Masih di Formia.

Otto spettacoli che andranno in scena da gennaio fino ad aprile per una stagione di altissimo livello che porterà a Formia grandi protagonisti del mondo dello spettacolo contemporaneo: come Nunzia Schiano, Peppe Servillo, Davide Riondino e Davide Rondoni solo per citarne alcuni. In arrivo anche la nuova produzione del Teatro Bertolt Brecht “Cantata di giorni infami” con Maurizio Stammati e Marco Pescosolido per la drammaturgia di Alessandro Izzi.

Dunque un cartellone denso di letteratura, poesia, umorismo, divertimento, attualità, legalità, viaggio bellissimo che farà aprire le porte del teatro per spettacoli in completa sicurezza.

Per maggiori informazioni su biglietti, abbonamenti e prenotazioni è possibile consultare il sito del Teatro Bertolt Brecht o chiamare il numero3273587181. L’ingresso è soggetto all’esibizione del green pass rafforzato e obbligo di FFP2.

Il programma della XXI edizione di Senza Sipario

Domenica 9 gennaio ore 18.30

NUNZIA SCHIANO

FÉMMENE

testi di Myriam Lattanzio e di Anna Mazza

con Myriam Lattanzio

Francatco Ponzo (chitarra) e Roberto Giangrande (contrabbasso)

Regia di Niko Mucci

Teatri Associati Napoli

Domenica 23 gennaio ore 18.30

SERGIO VESPERTINO

MANUALE DI SOPRAVVIVENZA

di Marco Pomar e Sergio Vespertino

musiche di Pierpaolo Petta (fisarmonica)

Teatro Agricantus Palermo

Domenica 6 febbraio ore 18.30

LUCIA SARDO

LA MADRE DEI RAGAZZI

La vita e la lotta di Felicia Impastato

regia di Marco Cappelli

Associamone Mandare Ke

Domenica 20 febbraio ore 18.30

PEPPE SERVILLO

IL RESTO DELLA SETTIMANA

di Maurizio Di Giovanni con Cristiano Califano (chitarra)

Bellosguardo Caserta

Domenica 6 marzo ore 18.30

MARCELLA VITIELLO

CITTÀ N BLUES

Testi tratti da Stefano Benni, James Joyce, Cleone, Marcella Vitiello

Regia di Marcella

Magazzini di fine millennio Napoli

Domenica 20 marzo ore 18.30

TEATRO BERTOLT BRECHT FORMIA

CANTATA DEI GIORNI INFAMI

di Alessandro Izzi

diretto e interpretato da Maurizio Stammati

al violoncello Marco Pescosolido

domenica 3 aprile ore 18.30

DAVID RIONDINO E DAVIDE RONDONI

TIPI PASOLINIANI

Gianoproduzioni