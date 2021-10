Serata in romanesco per ridere e riflettere al Teatro Pistilli di Cori

Proseguono gli eventi della rassegna Stanze a cura di Marianna Cozzuto di Mobilitazioni Artistiche, direttrice artistica del Teatro Pistilli di Cori e stavolta in ottemperanza al DPCM dell’8 ottobre finalmente il teatro torna a poter ospitare il 100% degli spettatori.

Un appuntamento da non perdere per chi desidera passare una serata divertente ma non banale è quello di sabato 16 ottobre, quando andrà in scena Davis Tagliaferro e la sua Serata in romanesco per ridere e riflettere.

Uno spettacolo ironico e tagliente che cita brani di grandi autori che in varie epoche storiche hanno amato e vissuto da vicino Roma: Belli, Petrolini, Cesare Pascarella e molti altri.

L’appuntamento

È dunque per sabato 16 ottobre alle ore 21.00. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero whatsapp 328 56 79 035 o inviare una email all’indirizzo mobilitazioniartistiche@gmail.com si ricorda che è obbligatorio il green pass.

In apertura Davis Tagliaferro in una foto di Emanuele Giacomini tratta dalla pagina facebook dell'attore

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...