Sermonet’Amo e i suoi fratelli: torna il teatro dialettale al Belvedere

Un altro appuntamento con la rassegna “Sermonet’Amo e i suoi fratelli”, promossa dall’associazione Dritto & Rovescio e dall’Amministrazione comunale con il contributo del Consiglio regionale del Lazio con direzione artistica di Eleonora Mugnai.

La rassegna, giunta alla sua quarta edizione, promuove il teatro dialettale e porta al Belvedere di Sermoneta divertenti commedie recitate da compagnie teatrali dialettali di Priverno, Norma e naturalmente Sermoneta.

Inizialmente in programma per il 25 giugno ma rimandata per motivi i salute di alcuni membri della compagnia, andrà in scena domenica 17 luglio alle ore 21.00 lo spettacolo in dialetto setino “Ndonarella Francisco e ... le iellate alle carciofole" di Alberto Ottaviani, a cura dell’Associazione Giotto.

L'appuntamento

È dunque per domenica 17 luglio alle ore 21.00 al Belvedere nel cuore del borgo medievale di Sermoneta. L'ingresso è gratuito.