Sermonet’Amo e i suoi Fratelli: al via la V edizione

Quinta edizione per uno dei festival più amati dell’estate sermonetana "Sermonet'Amo e i suoi fratelli" un percorso di valorizzazione del dialetto come simbolo di identità sociale e culturale organizzata dalla compagnia teatrale Dritto & Rovescio, con la direzione artistica di Eleonora Mugnai e il sostegno del Comune di Sermoneta.

La manifestazione, che rientra nel cartellone estivo “Sermoneta Estate 2023”, si terrà per due fine settimana nella splendida cornice del Belvedere, gli spettacoli saranno a ingresso gratuito.

Primo appuntamento sabato 10 giugno con “La locanda della felicità”, commedia in dialetto di Sezze messa in scena dalla “compagnia Nemeo di Sezze”, a seguire domenica 11 giugno con “Che ci capitavo a Assuntina Bellassai”, di Alba Marteddu, a cura dell'associazione culturale "Giù la maschera" di Priverno.

Ancora, sabato 17 giugno andrà in scena “Miseria e Nobiltà" di Eduardo Scarpetta, commedia in dialetto napoletano messa in scena dalla compagnia I SognAttori di Latina. Gran finale con i padroni di casa: la compagnia teatrale Dritto e Rovescio di Doganella domenica 18 giugno metterà in scena “S’hanno rubato jo santo” di Eleonora Mugnai, in dialetto di Sermoneta.

L’appuntamento

È per sabato 10 e domenica 11 giugno e per sabato 17 e domenica 18 giugno presso il Belvedere di Sermoneta.